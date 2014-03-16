اکبر عبدی خواننده شد/ اجرای نمایش «مشدی عباد» به دو زبان

عبدی که طی سال‌های اخیر قصد داشته اثری نمایشی را در مقام کارگردان روی صحنه ببرد، درباره دلایل عملی نشدن این تصمیم به خبرنگار مهر گفت: خیلی دوست داشتم که نمایشی را روی صحنه تئاتر ببرم اما حضور در پروژه‌های سینمایی مختلف این امر را به تأخیر انداخته است. امیدوارم بتوانم بهار سال 93 نمایشی را روی صحنه تئاتر اجرا کنم.



وی درباره سرانجام تولید و اجرای نمایش «مشدی عباد» که پیش از این اعلام کرده بود قصد اجرای آن را دارد، یادآور شد: قصد دارم نمایش «مشدی عباد» را بهار سال 93 به دو زبان فارسی و ترکی روی صحنه ببرم. برای اجرای این نمایش با سالنی خصوصی هم قرارداد بسته‌ام که این سالن متعلق به هتل سیمرغ است.



این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون با اشاره به آغاز آهنگسازی نمایش «مشدی عباد» افزود: 2 برادر جوان آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارند و قرار است خود بنده نیز در این اجرا خواننده باشم.



عبدی با بیان اینکه شاید نمایشی کوتاه را تا آماده شدن نمایش «مشدی عباد» روی صحنه ببرد، درباره گروه بازیگری «مشدی عباد» توضیح داد: بازیگران این نمایش از اعضای گروه تئاتر «تهران» خواهند بود. این گروه را در زمان اجرای نمایش «اکبر آقا آکتور تئاتر» نامگذاری کردم.



بازیگر فیلم «مادر» در پایان بازیگری یادآور شد: با نامگذاری گروه خود به نام گروه تئاتر «تهران» قصد داشتم نام مرحوم رضا ژیان را زنده نگه دارم چون گروه تئاتر رضا ژیان هم «تهران» نام داشت. در زمان اجرای نمایش «اکبر آقا آکتور تئاتر» از مادر و برادر مرحوم رضا ژیان دعوت کردم و با حضور این دو عزیز و کسب اجازه از آن‌ها، نام گروه تئاترمان را گروه تئاتر «تهران» گذاشتیم.



اکبر عبدی در سال‌های اخیر به دلیل حضور در آثار سینمایی متعدد کمتر در مقام بازیگر و کارگردان در عرصه تئاتر حضور داشته است و در این سال‌ها در مقام کارگردان و بازیگر نمایش «اکبر آقا آکتور تئاتر» را در تماشاخانه سنگلج و نمایش «سوپر بقال ایرونی» را به عنوان کارگردان و بازیگر در کشور کانادا روی صحنه برده است.



بازی در نمایش‌های «بنگاه تئاترال» به کارگردانی مرحوم محمود استادمحمد و حضور در نمایش‌های «از خاک تا افلاک» و «پنجره فولاد» از جمله فعالیت‌های اکبر عبدی در مقام بازیگر تئاتر طی 2 دهه گذشته بوده است.



این بازیگر سینما و تئاتر که دریافت سیمرغ بهترین بازیگر مرد جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در کارنامه کاری خود دارد در آثار کارگردان‌های مطرح سینمای ایران نظیر زنده‌یاد علی حاتمی، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، ابوالحسن داوودی، داوود میرباقری، بهروز افخمی، محمدرضا هنرمند، اصغر هاشمی، همایون اسعدیان و زنده‌یاد شاپور قریب به ایفای نقش‌ پرداخته است.



