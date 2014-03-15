اعتیاد به مواد مخدر باعث افزایش جرم در جامعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب عصر شنبه در جلسه هم اندیشی معتمدین محلی ادارات خدمات رسان پیرامون کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی چهارشنبه پایان سال و نوروز 93، اظهار داشت: نیرو انتظامی فعالیت های متداوم در عرصه خدمات مختلف دارد.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نتیجه پای بندی به نظم و انضباط و قانون گرایی در جامعه است، ابراز داشت: نیرو انتظامی برای مقابله با جنگ نرم در جامعه یک سری از طرح ها را در جامعه تشدید می کند و نباید از جنگ نرم دشمنان در جامعه غفلت کنیم.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه پلیس ماموریت رزمندگی جنگ نرم را بر عهده دارد، افزود: ماموریت ها مقابله با جنگ نرم باید پیوسته و مداوم باشد و دشمن به واسطه جنگ نرم الگوی بد پوششی، بد رفتاری و ناهنجاری اجتماعی را برای جوانان فراهم آورده است.

مهدیان نسب در ادامه سخنانش ابراز داشت: برخی از موارد مانند اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی و بیکاری باعث افزایش جرم در جامعه شده است.

وی ادامه داد: مقابله با جنگ نرم چیزی نیست که فقط بر عهده تنها نیرو انتظامی باشد بلکه همه سازمان ها و نهاد ها باید برای مقابله با جنگ نرم دشمن برنامه ریزی و تلاش کنند و باید برای تعامل درون سازمانی و برون سازمانی با اجتماع کارمندان را توانمند کنیم.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ارتقا فرهنگ ترافیک، افزایش عفاف و حجاب در جامعه، مبارزه با مظاهر علنی فساد و مفاسد اجتماعی در جامعه همه باید برنامه ریزی شود و در این راستا آموزش های همگانی در جامعه انجام شود.

مهدیان نسب با اشاره به اینکه مورد بعدی افزایش انضباط اجتماعی در جامعه است، عنوان داشت: یکی از مظاهر انضباط اجتماعی در جامعه برخور دهای شهروندی در شب چهارشنبه آخر سال بوده که متاسفانه برخی افراد از مواد محترقه دست ساز و یا صنعتی استفاده می کنند که علاوه بر اینکه مخل آسایش مردم می شوند جان خود و دیگران را نیز به خطر می اندازند.

وی با بیان اینکه استفاده از مواد محترقه جرم محسوب می شود، بیان داشت: مسئولین و بزرگان محلات و شوارا های محلی باید در محله خد مراقب رفتار افراد باشند و از انجام رفتار های پر خطر در محلات جلو گیری کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه برای چهارشنبه سوری تمام محور های منتهی به بلوار ارم طرح محدودیت ترافیکی انجام می شود، افزود:ح در شب چهارشنبه سوری برای رفاه حال شهروندان و حفظ امنیت و جان و مال افراد از تردد افرادی که قصد استفاده از مواد محترقه را دارند جلو گیری می شود.

مهدیان نسب مقابله با جنگ نرم بخشی از اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است، بیان داشت: امروز دشمن در حوزه بی بند باری و گرفتار کردن نسل جوان به بی بند و باری این موضوع را در جامعه افزایش می دهد.

وی در ادامه به برخی از موفقیت های استان همدان در در کشف سرقت و انضباط ترافیکی اشاره کرد و افزود: در مورد کشف مواد مخدر در استان همدان کشف مواد مخدر در سال 92 نسبت به سال گذشته 55 درصد افزایش یافته است .

معاون عملیات استان همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه معتمدین نقش حامی را در وساطت و میانجیگری ایفا می کنند، بیان داشت: برخی مشکلات در محلات وجود دارد که با حضو معتمدین محلات حل می شود و نیاز به حضور پلیس نیست.

فریدون کریمی راد افزود: بخش زیادی از مشکلات موجود در محلات یا مجتمع های مسکونی با مدیریت معتمدین قابل حل بوده و با مدیریت محله ای حل می شود و اعزام نیرو های پلیس به آنجا تنها بار سنگینی بر دوش پلیس می گذارد.

وی با اشاره به اینکه نمی شود اقدامات پلیس را همیشه بر سر مردم مستدام کرد، ابراز داشت: مردم می توانند با مدیریت خود مسائل را حل و فصل کنند و به جامعه ای دست پیدا کنند که خود مردم اجرا کننده قانون در جامعه باشند.