جزئیات رابطه مالی شرکت نفت و دولت در سال 93

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله آقاخاني با بيان اينكه حدود 14.5 درصد از عوايد حاصل از فروش نفت صادراتي، ميعانات گازي و يك ريال به ازاي فروش هر متر مكعب گاز توليدي، جز منابع داخلي اعتبارات شركت ملي نفت ايران در نظر گرفته شده است، گفت: بر اين اساس، سهم اين اعتبار از منابع داخلي در سال 1392، معادل 4.6 ميليارد دلار بوده است.



رئيس امور برنامه‌ريزي مالي و طرح‌ها در برنامه‌ريزي شركت نفت از تشكيل جلسات كارشناسي با شركت‌هاي تابعه به منظور تعيين ميزان اعتبارات در سال 93 خبر داد و افزود: بر اساس قانون بودجه مجلس، سهم هر شركت نفتی از محل اعتبارات مشخص مي شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توجه به تاكيد وزير نفت مبني بر افزايش ظرفيت توليد تخصيص اعتبارات به منظور افزايش پتانسيل توليد با محوريت ميدان‌ها و مخازن مشترك، متمركز شده است، اظهار داشت: علت این تمرکز برای تخصیص منابع مالی آن است که در صورت تغيير شرايط بازار، به نحو مطلوبي در بازار جهاني سهيم باشيم.



وی در مورد درصد تامين اعتبار مالي طرح ها و پروژه‌هاي صنعت نفت از طريق منابع داخلي و خارجي، توضیح داد: در مجموع، 83.5 درصد از طريق ساير منابع اعتباري و 16.5 درصد از طريق منابع داخلي تامين مالي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت انجام شده است كه پيش بيني مي شود حدود 50 درصد آن تا پايان امسال جذب شود.



آقاخاني با تاكيد بر اين نكته كه ضامن اجرايي طرح ها و پروژه‌هاي صنعت نفت، تنها پول و اعتبار مالي نيست، یادآور شد: مهارت و تخصص پيمانكاران و مشاوران، كيفيت كار مجريان طرح ها و مديران پروژه‌ها، بيمه، گمرك، حمل و نقل دريايي، سامانه‌هاي بانكي و همچنين وجود ظرفيت و توانمندي در بخش ساخت كالا و تهيه تجهيزات مورد نياز صنعت نفت نيز در به ثمر نشستن پروژه هاي صنعت نفت از اهميت برخوردار است.