زنجان وضعیت قابل قبولی در حوزه سلامت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح 151 دستگاه دیالیز در 25 دانشگاه علوم پزشکی کشور در زنجان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: خدمات جامعه پزشکی و پرستاری استان بسیار قابل توجه و تقدیر می‎باشد. خیرینی که در استان ما فعالیت می‌کنند نیز در بسیاری از عرصه‎ها پیشتاز بوده و همواره گام‎های خیری در این راستا برمی‌دارند تا علاوه بر اجر اخروی از کاهش درد یک نفر نیز لذت ببرند.

وی با بیان اینکه خیرین نقش موثری در حوزه سلامت کشور دارند افزود: مشارکت مستمر خیرین در حوزه سلامت بسیاری از معضلات را کاهش می دهد افزود: کمبود منابع موجود در کشور پاسخگوی تمامی مشکلات کنونی در کشور نیست و ورود خیرین در این عرضه بسیار تاثیر گذار است.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: با توجه به اینکه در ایام فاطمیه قرار داریم بهتر است زندگی این حضرت را بشناسیم و از ایشان الگو بگیریم و به اندازه‎ای که در توان داریم در زندگی فردی و اجتماعی خود آن را پیاده کنیم، چرا که فاطمه زهرا(س) برترین الگو برای آحاد جامعه است.



عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر بهداشت با رای اکثریت بالای نمایندگان انتخاب و تایید شد و اگر دوباره در مجلس برای وی رای گیری شود به مراتب رای بیشتری را خواهد آورد.



حجت الاسلام سید محمد موسوی سجاسی افزود: مشکلات و معضلات متعددی در حوزه بهداشت و درمان کشور وجود دارد و رفع تمامی آنها در مدت زمان کوتاه عملا امکانپذیر نیست.



وی با بیان اینکه حوزه بهداشت و درمان مثبت و رضایتبخش است ادامه داد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فعالیت های دولت در بخش های مختلف بویژه حوزه بهداشت و درمان قابل قبول بوده است.