68 واحد اقامتی در استان قزوین آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی معاون عمرانی استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش گری استان عصر شنبه در محل مدرسه تاریخی امید قزوین برگزار شد.



حمید قاسمی در این نشست اظهارداشت: با افتتاح ستاد تسهیلات سفر نوروزی از فردا خدمات ارائه شده به مسافران در استان آغاز می شود و امیدواریم در تعطیلات نوروزی رضایت گردشگران تامین شود.

وی افزود: 68 واحد اقامتی شامل: مهمان پذیرها، هتل ها و خانه های استیجاری برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده است و با نوسازی و تجهیز آنها اقدام به پذیرش مسافر خواهیم کرد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: در حال حاضر هشت هتل در سطح استان، 45 خانه گردشگری ملکی و استیجاری، 15 مهمانپذیر، 72 واحد پذیرایی بین راهی و 16 سفره خانه سنتی، 10 مجتمع گردشگری رفاهی و 42 دفتر خدمات مسافرتی در استان داریم.



این مسئول یادآورشد: 147 اتاق در هشت هتل با ظرفیت 345 تخت داریم که می توان 64 تخت هم به آن اضافه کرد که ضریب اشغال اتاق ها 85 درصد و اشغال تختها 90 درصد است.



قاسمی بیان کرد: ضریب اشغال در خانه های استیجاری 60 درصد، اشغال تختها 70 درصد است که در 15 مهمان پذیر استان هم 173 اتاق با 520 تخت داریم که 80 درصد ضریب اشغال آنهاست.



دبیر ستاد سفرهای نوروزی استان تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 2.5 میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی ازاستان دیدن کردند که امسال پیش بینی می شود با افزایش20 درصدی مواجه شویم.

آماده شدن 100 مسجد در استان



وی افزود: در حال حاضر 100 مسجد در نقاط مختلف استان برای پذیرایی ازمسافران و گردشگران آماده شده که به صورت شبانه روزی با همکاری تبلیغات اسلامی و شهرداری آماده خدمات رسانی به مسافران است و در ایام عید باز است.



قاسمی از مناسب سازی ورودی های شهر قزوین برای جذب گردشگر هم خبر داد و گفت: با مناسب سازی و زیباسازی شش ورودی شهر قزوین زمینه جذب گردشگر و مسافران نوروزی بیشتری در استان فراهم شده است.

