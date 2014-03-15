از مفقود شدن 5 عنبرآبادی تا قطع آب آشامیدنی روستاهای کرمان/ سیلاب گسترده کرمان را در برگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه جدید بارشی به استان کرمان بارندگی ها از روز گذشته در این دیار که 15 سال است در تب خشکسالی می سوزد آغاز شده و بارقه امید در دل کشاورزان کاشته است.

این در حالی است است که زمستان امسال نیز شاهد بارش های خوب برف و باران در استان بودیم که این امر شاید بتواند مرهمی هرچند اندک بر لب های خشک کویر باشد.

اما در در کنار همه فواید این نعمت الهی، بارش باران شدید در برخی از نقاط استان کرمان باعث بروز سیلاب شده و خسارت هایی نیز برجای گذاشته است. این خسارت ها بیشتر مربوط به حوزه های راه و کشاورزی مربوط می شود و برق برخی از روستای استان نیز قطع شده است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر وضعیت هوای کرمان طی امروز را به صورت نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران، رعد و برق در جنوب احتمال تگرگ در پاره ای نقاط مه رقیق و وزش باد عنوان کرد و افزود: طی چند روز اخیر شاهد بارش های خوبی در استان بودیم و بیشترین میزان این بارش ها مربوط به مناطق جنوبی استان است.

حمیده حبیبی میزان بارندگی طی فصل زراعی سال جاری را 100.7 میلیمتر عنوان و تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی از ادامه بارندگی ها تا فردا خبر داد و افزود: شرایط جوی استان کرمان روز یکشنبه به صورت نیمه ابری، احتمال بارش در پاره ای نقاط، بتدریج کاهش ابر همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود و سامانه بارش زا طی فردا به تدریج از استان کرمان خارج می شود.

این مسئول یادآور شد: از فردا شاهد افزایش دمای هوا در استان خواهیم بود.

آماده باش نیروهای هلال احمر/مفقود شدن 5 نفر در عنبرآباد

رئیس هلال احمر کرمان نیز در خصوص وضعیت امداد رسانی در مناطق مختلف استان به مهر گفت: با توجه به شدت بارندگی ها گزارش هایی از شهرستان های استان داشتیم که امداد رسانی به آنها توسط نیروهای هلال احمر در حال انجام است.

وی با اشاره به شرایط جوی امکان امداد رسانی هوایی را غیرممکن دانست و ادامه داد: از روز گشذته تاکنون پنج نفر در اثر جاری شدن سیلاب در عنبرآباد مفقود شده اند و جستجوهای نیروهای زمینی برای یافتن آنها ادامه دارد.

محمودی وقوع سیلاب در ساردوئیه خبر داد و افزود: امدادرسانی به عشایر این منطقه انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به آماده باش نیروهای هلال احمر گفت: در برخی مناطق نیز در اثر بارندگی شدید جاده ها دچار خسارت شده اند که ماموران هلال احمر با حضور در این مناطق به افراد گرفتار در سیلاب امدادرسانی کردند، همچنین در تونل سیرچ نیز که عده ای گرفتار شده بودند که به آنها نیز خدمت رسانی شد.

اعزام نیروهای امدادی به مناطق سیل زده

ولی محمد مشایخی فرماندار عنبرآباد نیز از مسدود شدن راههای ارتباطی 20 روستای عنبرآباد خبر داد و گفت: تلاش برای بازگشایی راهای ارتباطی این روستاها که در دهستان امجز بخش مرکزی و روستاهای بخش جبالبارز جنوبی قرار دارند ادامه دارد.

وی در خصوص میزان خسارت سیل گفت: این سیلاب علاوه بر راهها در بخش کشاورزی نیز خساراتی را برجای گذاشته است.

مشایخی از گرفتار شدن چهار نفر در یکی از روستاهای دهستان امجز خبر داد و یادآور شد: نیروهای امدادی برای یاری رساندن به این افراد به منطقه اعزام شده اند.

تلاش راهداری برای بازگشایی راه های مسدود شده

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان در خصوص وضعیت راههای استان کرمان گفت: تنها محور زهکلوت در شهرستان رودبار جنوب به شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان بسته بوده و مسافران باید از محور جیرفت- بم- ایرانشهر تردد کنند.

محمدمهدی بلوردی یادآور شد: بقیه مسیرهای عبوری به جز چند محور روستایی باز بوده و تردد در آنها در حال انجام است.

وی از تلاش برای بازگشایی راههای مسدود شده خبر داد و افزود: میزان خسارت بعد از برآورد نهایی کارشناسان اعلام می شود.

قطع شدن آب آشامیدنی 17 روستای کرمان

معاون عمرانی استاندار کرمان از مسدوود شدن راه های ارتباطی 60 روستا در استان کرمان بر اثر بارندگی شدید خبر داد و گفت: از این راه ها 40 راه ارتباطی مربوط به شهرستان رودبار جنوب، 10 راه روستایی عنبرآباد، 10 راه روستایی در قلعه گنج است.

محمدجواد کامیاب با اشاره به بارش برف در محورهای کفنوئیه - بافت، کمپ تونل سیرچ و سنگ سیاه بردسیر از رانندگان خواست که برای عبور از این محورها حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند.

کامیاب با اشاره به قطع شدن آب آشامیدنی در 17 روستای استان کرمان اذعان داشت: همچنین برق چهار روستا در جنوب استان کرمان قطع شده است.

تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان جریان دارد

فرمانده پلیس راه کرمان نیز از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: در گردنه کفنوئیه بافت و محور سیرچ- شهداد طی 24 ساعت گذشته شاهد بارش برف بوده ایم و رانندگان باید برای تردد از این محورها حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند.

سرهنگ احمد حجت‌ آبادی گفت: در چنین شرایط آب و هوایی از رانندگان می خواهیم محتاط تر از همیشه در جاده ها تردد کرده و از سبقت و سرعت بالا جدا پرهیز کنند.