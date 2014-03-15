شهرداري بايد در راستاي ميراث داري از آيين هاي كهن گام بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امين با اشاره به ضرورت پاسداشت آيين هاي ملي مذهبي از سوي مردم و مسئولان افزود: نوروز يك پديده فرهنگي و آيين باستاني ايرانيان است كه بايد با گراميداشتش به آن باليد.

وی اظهار داشت: قرن هاست آيين هاي ملي مذهبي در فراز و فرود حوادث با اشتياق فراوان مردم برگزار مي شود.

شهردار زنجان اظهار كرد: متاسفانه برخي آيين هاي كهن ايراني در گيرو دار ملي يا مذهبي بودن گرفتار آمده اند و تفسيرهاي فراواني در خصوص اصالت مذهبي داشتن يا نداشتن به آن ها وارد شده است.

امين ضمن ابراز تاسف از كمرنگ شدن آيين هاي اصيل نوروز ابراز كرد: متاسفانه با گذر زمان آيين هاي اصيل نوروز كمرنگ شده اند.

وي با اشاره به نحوه چيدمان سفره هاي هفت سين امروزي گفت: اين روزها به جاي آن كه هفت سين واقعي كه هر يك نماد تفكر و اعتقادي ديرين است در سفره ها خودنمايي كنند ابزار و لوازم مصنوعي ابراز وجود مي كنند.

شهردار زنجان، با بيان اينكه نوروز تنها آييني است كه چهارشنبه سوري به استقبال آن مي رود و سيزده بدر به بدرقه اش تاكيد كرد: نوروز جايگاه ويژه اي نزد ايرانيان دارد و شهرداري ها به عنوان نهادهايي كه نقش بسزايي در اجرا و تقويت امور فرهنگي دارند در صيانت از اين آداب و رسوم كهن نقش بسزايي دارند.

امين با تاكيد بر لزوم تبيين فلسفه آيين هاي باستاني ملي و مذهبي براي شهروندان گفت: بايد اين آيين ها را واقعي تر،ناب تر و با اصالت تر برگزار و براي نسل هاي آينده صيانت كنيم.

وي تصريح كرد: آيين هاي كهن ملي بايد در چارچوب مذهب صيانت و تقويت شود وترويج يابد.

نمايشگاه سبزه و هفت سين ،آثار شركت كنندگان در نخستين مسابقه هفت سين و سبزه شهرداري زنجان را در خود جاي داده بود. اين نمايشگاه 19 لغايت 22 اسفند در پارك بانوان زنجان برگزار شد.

گروه هاي "مهديه"،"ترمه" و "تركي" به عنوان غرفه هاي برتر نمايشگاه هفت سين و سبزه برگزيده شدند و مورد تجليل قرار گرفتند.

افزايش 71 درصدي کمک‌هاي مردم زنجان در طرح احسان دانش‌آموزي

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از افزايش 71 درصدي کمک‌هاي مردم زنجان در قالب طرح احسان دانش‌آموزي خبر داد.



رضا حسنلو اظهار کرد: اجراي طرح احسان دانش‌آموزي در استان زنجان با توزيع قلک‌هاي مقوايي در بين دانش‌آموزان از دي ماه آغاز شده و در بهمن ماه امسال اين قلک‌ها از مدارس جمع‌آوري شده است.



وي با اشاره به اينکه امسال طرح احسان دانش‌آموزي در 508 آموزشگاه استان اجرايي شد، بيان کرد: با آمار گرفته شده امسال بيش از 71 هزار قلک مقوايي در بين دانش‌آموزان زنجاني توزيع شد.



معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان با بيان اينکه امسال 772 ميليون ريال کمک مردمي در قالب طرح احسان دانش‌آموزي جمع‌آوري شد، اظهار داشت: اين مبلغ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 71 درصد افزايش يافته است.

حسنلو، در ادامه با اشاره به نحوه توزيع کمک‌هاي مردمي در احسان دانش‌آموزي بيان کرد: پس از جمع‌آوري کمک‌ها بيش از 50 درصد آن در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در بين سدانش‌آموزان بي‌بضاعت شناسايي شده توزيع شود.

حسنلو گفت: بقيه‌کمک‌هاي جمع‌آوري شده توسط کميته امداد و در راستاي ارائه خدمات به دانش‌آموزان هزينه‌مي‌شود.