حفاری در استان قزوین ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات نوروزی که در مدرسه تاریخی امید قزوین برگزار شد اظهارداشت: همه مسئولان در کنار یکدیگر باید تلاش کنیم تا مسافرتهای نوروزی در کمال آرامش، رفاه و رضایت خاطر انجام شود.



حبيبی اظهارداشت: با پیش بینی عبور بیش از 10 میلیون نفر از محورهای مواصلاتی استان چون اکثر شهرهای استان در مسیر عبور قرار دارند باید ورودی شهرها زیبا، آراسته و پاکیزه و رنگ آمیزی شده باشد و شهرداران با گل کاری و تمهیدات لازم برای استقبال و پذیرایی از مسافران آماده باشند.



وی تصریح کرد: به منظور تامین رفاه حال شهروندان تمامی حفاری های سطح شهر از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ممنوع است.



معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: برخی ادارات مانند دانشگاه علوم پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی با داشتن کشیک های شبانه روزی باید در ارائه خدمت بکوشند و با حضور ماموران اورژآنس، هلال احمر به صورت پر رنگ تلاش شود تا سوانح به صفر برسد.



حبیبی گفت: پركارترين و مهمترين برنامه سفرهای نوروزی در بخش حمل و نقل است و در اين بخش ايمني سفر نقش مهمی دارد که وظيفه شورای حمل و نقل در این حوزه سنگین است که اميدواريم با برنامه ريزي منسجم و حضور پررنگ نیروهای امدادی و پلیس نوروزی كم حادثه و بدون سانحه را پشت سر بگذاریم.



این مسئول بیان کرد: اختصاص خودروهای سالم و غیر شخصی بخصوص برای كاروان های راهيان نور مورد تأكيد است تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنیم.



سرمایه گذاری 3500 میلیارد تومانی بخش خصوصی در استان قزوین

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: امسال سه سرمایه گذار از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی گرده اند که در یک سال آینده اجرایی می شود و نقش رسانه های گروهی در اطلاع رسانی و معرفی توانمندی های استان بسیار مهم و تاثیر گذار است.



وی افزود: نزدیکی به پایتخت و استانهای شمالی هم تهدید و هم فرصت است که باید با عزم جدی امسال با برنامه ریزی مناسب کاری کنیم تا مسافران نوروزی از سفر به این استان اظهار رضایت کنند.



حبیبی یادآورشد: در برنامه های نوروزی نیازمند نوآوری هستیم و با آذین بندی و زیباسازی شهرها لازم است تلاش مضاعفی برای جذب گردشگر داشته باشیم.



این مسئول از کاهش سوانح جاده ای در استان هم خبرداد و گفت: با کاهش 50 درصدی سوانح نسبت به سال 85 و 17 درصدی نسبت به سال گذشته شاهد فرهنگ سازی مناسبی در این حوزه هستیم که امیدواریم روند کاهش سوانح همچنان روبه کاهش باشد.



معاون امور عمراني استاندار ادامه داد: معاينه فنی خودروها با جديت در كل استان بايد دنبال و حضور خودروهای امدادی و امداد و نجات توسط پليس راه نيز پيگيری شود.



وی تصریح کرد: با توجه به آمادگي ناوگان حمل و نقل درون شهری از بروز مشكلات احتمالی جلوگيری خواهد شد.



معاون امور عمرانی، بر پيگيری جهت نصب دوربين در مسير قزوين، كرج، تهران توسط اداره كل پايانه هاي استان تاكيد كرد و افزود: اين محور پرترددترين محور كشور است و نصب دوربين كنترل سرعت در آن الزامی است.



وی همچنين بر ايمني سازی حوادث در مسير قزوين- كرج و بلوار نوروزيان قزوين تاكيد كرد.



حبيبی در ادامه افزود: آمار تلفات تصادفات درون شهري نسبت به برون شهری موضوع نگران كننده ای است كه بيشتر آن نيز بخصوص در قزوين و در بلوار نوروزيان اتفاق می افتد كه بايد اين موارد با اقدامات مناسب پيشگيری شود.



وی در پایان اظهارداشت: اميدواريم با حضور پررنگ پليس راه بتوانيم در محورهاي مختلف ايمنی را برای مسافران نوروزی تضمين كنيم.