بودجه 32 میلیاردتومانی سال 93 شهرستان گنبدکاووس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید قزلجه در جلسه ای که عصر شنبه در گنبدکاووس و با حضور مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان برگزار شد، گفت: ابلاغ بودجه سال 93 شهرداری را همزمان با معارفه فرماندار به فال نیک می گیریم.

وی افزود: بودجه سال 92 ، 20 میلیارد و 700 میلیون تومان بود که در پایان سال 9 میلیارد تومان بیشتر از بودجه پیشبینی شده برآورده شد و کل بودجه به 29 میلیارد و 700 میلیون تومان رسید.

قزلجه اضافه کرد: بودجه پیشنهادی سال 93، 32 و نیم میلیارد تومان است که 57 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی ادامه داد: 40 درصد این بودجه صرف هزینه های جاری و 60 درصد آن مخصوص فعالیت های عمرانی است که اعتبار هزینه های جاری 13 میلیارد و 100 میلیون تومان و اعتبارات عمرانی 19 میلیارد و 300 میلیون تومان است.

وی بیان کرد: بودجه عمرانی در جهت بهبود عبور و مرور خواهد بود و رویکرد ما در بودجه پیشنهادی آبادانی و شادابی شهرستان و بهداشت اولیه در تمام نقاط شهر گنبدکاووس است.

قزلجه اظهار کرد: همچنین تخصیص ردیف اعتباری در جهت تملک اراضی جهت احداث پارک و توزیع سرانه فضای سبز بصورت متوازن از اهداف فعالیت های سال 93 ما خواهد بود.

شهردار گنبدکاووس در پایان در خصوص رودخانه گرگان رود گفت: با توجه به وجود دو رودخانه در شما و جنوب شهر، بهسازی مسیر و برنامه مطالعاتی آن صورت گرفته و عملیات اجرایی قسمتی از آن در سال 93 انجام خواهد شد.