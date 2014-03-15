شهرداری های استان کارگروه تخصصی برای مشارکت مردم تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی عصر شنبه در جلسه ابلاغ بودجه شهرداری گنبدکاووس افزود: از آنجایی که گنبدکاووس دومین شهر بزرگ استان و دارای شاخصه های مختلف مانند فرمانداری ویژه است توقع مردم این است در جهت عمرانی شهر تلاش بیشتر شود تا دو سوم این بودجه در ابتدای سال تحقق یابد و مبالغ بیشتری برای سال های بعد پیش بینی شود.

وی حضور شهردار و شورا در مساجد و دیدار مردم با آنها را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: انتظار می رود دو شهر بزرگ استان با تدابیر لازم و استفاده از ابزار سخت افزاری و نرم افزاری امکان برخورداری از شهرداری الکترونیکی را داشته باشند که در گنبد امکانات لازم فراهم شده است، امیدواریم در سال 93 در جلسات مهم استانی بتوانیم این جلسات را بصورت ویدئو کنفرانس برگزار کنیم.

وی از روند شهرسازی در گنبدکاووس ابراز نگرانی کرد و گفت: اگرچه اقداماتی خوبی برای شهر سالم و زیبا در گنبد انجام شده است ولی این مسیر منطقی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و لازم است با برخورداری از مهندسین استان شهر گنبد با معماری اسلامی و ایرانی شکل بگیرد.

چراغعلی چالش جدی شهرستان را تورم پرسنلی شهرداری عنوان کرد و افزود: تلاش کنیم با تدابیر و درایت و برنامه ریزی برای برون سپاری شهرداری گنبد اقدام شود.

در ادامه فرمانداری ویژه شهرستان نیز گفت: گنبدکاووس دارای ظرفیت های زیادی است و با مشاهده ریز دریافتی های بودجه شهرداری باید دید افزایش وصولی در چه زمینه ای بوده است.

محمد حمیدی بیان کرد: اگر از طریق منابع و درآمد پایدار تامین شده باشد باید تقویت شود.

وی اظهار کرد: رودخانه گرگان رود پتانسیل زاینده رود را دارد و می تواند برای گنبد نقش موثری داشته باشد.

وی تصریح کرد: حاشیه نشینی در گنبد بیداد می کند و نیاز است در باره طرح تفصیلی و خطرات حاشیه نشینی هشدارهای لازم به مردم اعلام شود.

حمیدی تکمیل پروژه فاضلاب و کمربندی را از اقدامات ضروری گنبدکاووس اعلام کرد و افزود: بستر لازم برای رساندن بودجه شهرداری به 50 میلیارد تومان وجود دارد.