شوراها جایگاه بسیار مناسبی در کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامهدی حقدل عصر شنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به نشست استانهای مختلف در مشهد، افزود: نشست مشهد نشان داد که شوراها جایگاه واقعی خود را در کشور به دست آورده اند اما همچنان جا برای کار بسیار است.

وی ادامه داد: در این نشست قرار شد یک هزار متر زمین رایگان در اختیار استانها قرار داده شود تا زائرسرایی در 10 طبقه و هزار تخت ساخته شود.

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز آمادگی شهر شیراز را برای این کار و واگذاری زمین رایگان به استانهای مختلف اعلام کرد.

حقدل تاکید کرد: شهرداری باید برنامه ریزی مناسب در این راستا داشته باشد و پس از ارائه به شورا مصوبه ای در این خصوص داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه گردشگری زیارتی در این خصوص مد نظر قرار گرفته است، گفت: با این کار می توانیم میزبان زائرین سراسر کشور در شهر شیراز باشیم.