حمایت شهرداری مشهد از سرمایه گذاران/ بازگشایی خیابان دانش در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی عصر شنبه در نشست خبری در منطقه هفت شهرداری مشهد اظهار کرد: منطقه 7 مشهد وسعت و پتانسیل دارای فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه از سیاست‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد ایجاد زمینه لازم و مساعد برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی درمشهد است، افزود: منطقه 7 مشهد نیز به دلیل وسعت و پتانسیل بالای خود دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که در این مسیر با استفاده از مشاور این نقاط شناسایی شده است.

محبی یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر 100 نقطه در منطقه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شناسایی شده است.

وی توضیح داد:شهرداری با دو روش با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همکاری دارد، یکی از این دو روش معرفی سرمایه‌گذار به مالکان است که در این راستا شهرداری نیز در روند صدور مجوز برای ساخت و ساز آن‌ها حمایت می‌کند.

محبی افزود: تاکنون یبش از 35 سرمایه‌گذار به مالکان در منطقه معرفی شده است.

مشارکت مستقیم شهرداری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری

شهردار منطقه 7 مشهد گفت: مشارکت مستقیم شهرداری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به عنوان دومین روش در زمینه جذب سرمایه‌گذار است.

وی بیان کرد: در این روش شهرداری در کنار مشارکت مالی با سرمایه‌گذار در زمینه صدور مجوز ساخت و ساز حمایت‌های ویژه‌ای دارد.

به گفته محبی، پروژه پارکینگ آسمان یکی از پروژه‌ها مشارکتی شهرداری منطقه 7 مشهد بوده که در حال بهره‌برداری است.

شهردار منطقه 7 مشهد عنوان کرد: شهرداری منطقه 7 در سه پروژه سرمایه‌گذاری دیگر نیز مشارکت داشته است.

وی توضیح داد: در حال حاضر شهرداری منطقه 7 مشهد در پروژه مجتمع ایستگاهی 17 شهریور به منظور تجمیع و ساماندهی واحدهای صنفی در محل تقاطع خیابان فداییان اسلام، پروژه تجاری آفتاب و پروژه تجاری کریستال با بخش خصوصی مشارکت دارد.

احداث بولوار 45 متری سردخانه

شهردار منطقه 7 مشهد تاکید کرد: از معضلات ترافیکی منطقه در سال‌های گذشته خاکی بودن خیابان 45 متری سردخانه در طرق بود که با پیگیری‌های صورت گرفته بولواری به همین نام، با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال و متراژ 1200 مترمربعی احداث شد.

محبی افزود: بولوار 35 متری سپاه نیز با طول 700 مترمربع و هزینه‌ای بالغ بر 3 میلیارد ریال درحال احداث است.

بهره‌برداری از بزرگترین پارک بانوان شرق کشور

وی به احداث بزرگترین پارک بانوان شرق کشور در منطقه 7 مشهد اشاره کرد و گفت: این پارک ویژه بانوان در کمپ بابا قدرت مشهد در ساخت است.

شهردار منطقه 7 مشهد توضیح داد: این پارک در مساحتی بالغ بر 20 هکتار در کمپ بابا قدرت مشهد در حال احداث است که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا نیمه دوم سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: احداث این بوستان بالغ بر 60 میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین شهردار منطقه 7 مشهد عنوان کرد: در این پارک ایجاد فضایی امن برای بانوان با استفاده از سازه‌های بلند در اطراف پارک ایجاد می شود و فضاهایی اختصاصی برای ورزش بانوان درنظر گرفته شده است.

شهردار منطقه 7 مشهد گفت: پارک حاشیه‌ای باغ گیاهشناسی در حال احداث است که این پارک خطی از پل غدیر تا ابتدای پروین اعتصامی ادامه دارد و با اعتبار 20 میلیارد ریال در نیمه اول سال 93 به بهره ‌برداری خواهد رسید.

محبی از احداث پارک خطی حاشیه بولوار ثامن خبر داد و بیان کرد: این پارک خطی نیز در 10 هزار مترمربع و با اعتباری دو میلیارد ریالی در حال احداث است.

بازگشایی خیابان دانش در سال آینده

شهردار منطقه 7 مشهد عنوان کرد: تملکات مورد نیاز برای بازگشایی خیابان دانش انجام شده است و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

محبی ادامه داد: خیابان خلج 12 نیز ورد توجه شهروندن بود با اعتبار در نظر گرفته شده بازگشایی خواهد شد.

شهردار منطقه 7 مشهد در اعلام برنامه های بهاری این شهرداری گفت: کمپ غدیر به عنوان بزرگترین کمپ اسکان کشور در مشهد از 25 اسفندماه آماده پذیرایی از زائران است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه سال‌های گذشته در زمان پیک زائران چادرخواب‌ در سطح شهر نازیبایی ایجاد و به فضاهای سبز خسارت وارد می کرد محلی به عنوان کمپ اسکان ایجاد شد تا ازاین معضلات جلوگیری شود.

کمپ غدیر آماده پذیرایی زائران

محبی گفت: کمپ غدیراز 25 اسفندماه تا 14 فروردین ماه سال 93 آماده پذیرایی از زائران است.

شهردار منطقه 7 مشهد عنوان کرد: این کمپ گنجایش 4000 خودرو را دارد و برای ارائه خدمات مطلوب به زائران با سازمان‌های مختلف شهرداری از جمله اتوبوسرانی، تاکسیرانی، آتش‌نشانی و نیروی انتظامی هماهنگی های لازم شده است.

وی ادامه داد: این کمپ گنجایش پذیرایی از 18 هزار نفر را دارد و 200 کانکس با تجهیزات کامل نصب شده که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برای هر شب 20 هزار تومان اخذ می شود.

محبی گفت: ورودی هر خودرو به این کمپ در نوروز 8500 تومان خواهد بود.

احداث مسجد در کمپ غدیر

شهردار منطقه 7 مشهد همچنین از احداث مسجدی با معماری زیبا در این کمپ خبرداد و گفت: بازار میوه و تره‌بار و ارزاق عمومی، سرویس بهداشتی، دوش حمام نیزدر این کمپ وجود دارد.

وی با تاکید براینکه سبزترین منطقه شهری مشهد این منطقه است افزود: سرانه در منطقه 7 به دلیل وجود پارک جنگلی طرق، پارک غدیر و فضای سبز حاشیه بولوار جمهوری بالغ بر 30 مترمربع است.

به گفته محبی 587 هزار بوته گل در سطح منطقه 7 مشهد در آستانه سال 93 کاشته می شود.