  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

28 کشته و زخمی در انفجار چند خودروبمبگذاری شده در بغداد

28 کشته و زخمی در انفجار چند خودروبمبگذاری شده در بغداد

منابع امنیتی عراقی از کشته و زخمی شدن دهها نفر بر اثر انفجار چند خودرو بمبگذاری شده در پایتخت این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در کوی قاهره در شرق بغداد دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع امنیتی عراقی از کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن 15 نفر دیگر در اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر و کوی الامین در شرق بغداد به طور همزمان خبر دادند.

این منابع بیان کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در کوی الامین در نزدیکی حسینیه الرسول سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

بر اثر انفجار دیگری در شهرک صدر دو نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی همچنین از کشته و زخمی شدن شماری در انفجار خودرو بمبگذاری شده کوی العامل غرب بغداد خبر دادند.

کد مطلب 2257011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها