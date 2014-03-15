28 کشته و زخمی در انفجار چند خودروبمبگذاری شده در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در کوی قاهره در شرق بغداد دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع امنیتی عراقی از کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن 15 نفر دیگر در اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در شهرک صدر و کوی الامین در شرق بغداد به طور همزمان خبر دادند.

این منابع بیان کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در کوی الامین در نزدیکی حسینیه الرسول سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

بر اثر انفجار دیگری در شهرک صدر دو نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی همچنین از کشته و زخمی شدن شماری در انفجار خودرو بمبگذاری شده کوی العامل غرب بغداد خبر دادند.