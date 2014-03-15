تحقق اهداف گرگان 1404 نیازمند طرح های زیربنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقلو عصر شنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان در گفتگو با خبرنگاران افزود: بودجه پیشنهادی شهرداری گرگان از حیث درآمد و هزینه ها بالغ بر دو هزار میلیارد ریال است که حاکی از رشد 81 درصدی نسبت به بودجه 92 و جهش درآمدی برای سال آِینده شهرداری گرگان است.

وی تصریح کرد: پیام بودجه 93 در دو بخش درون سیستمی و برون سازمانی است که حاوی ایجاد امید و آرمانهای واقع گرایانه و دربردارنده ، توجه ویژه به به رشد و توسعه تدریجی شاخص های عملکردی شهری در حوزه زیرساختهای توسعه ای زیست شهری و فضای سبز، بهبود عبور و مرور در پروژه های اجتماعی و کاهش عناصر مزاحم و آلودگی شهری و در نهایت نشاط و شادابی و پویایی شهر و شهروندان را نوید می دهد.

صادقلو افزود: شهروندان در سال آینده شاهد رشد فزاینده اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام و شروع و بهره برداری پروژه های متنوع و گسترده جهت ارتقاء سطح آسایش ، رفاه و امنیت شهری و بهبود زندگی فردی و اجتماعی خود خواهند بود.

وی ادامه داد: کشف و شناسایی و اخذ حقوق عوارض های بلوکه شده شهرداری و به ویژه در زمینه تخلفات ساختمانی توسط افراد حقیقی و حقوقی و علی الخصوص در زمینه کاربری تجاری که ارقام هنگفتی را شامل می شود و بیشتر توسط افراد توانا در پرداخت به صورت بلاوصول باقی مانده ونشان دهنده توجه و تمرکز و جهت گیری مدیریت جدید مجموعه شهرداری بر اجرای عدالت و رفع هرگونه تبعیض و استقرار نظان سلامت عملکردی و پاسخگویی واقعی به مطالبات و خواسته های شهروندان است.

شهردار گرگان در ادامه بودجه سازمان اتوبوسرانی را 81 میلیارد ریال ذکر کرد که نسبت به سال گذشته 23 درصد ،بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان را 38 میلیارد و 500 میلیون ریال که نسبت به سال گذشته 17 و 27 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: بودجه سازمان و پارک های و فضای سبز 94 میلیارد و 780 میلیون ریال که نسبت به سال گذشته 61 درصد رشد داشته است و بودجه آتش نشانی 53 میلیارد ریال که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

صادقلو بودجه تاکسیرانی را نیز 6 میلیارد ریال دانست و افزود: بودجه این سازمان به نسبت مدت مشابه قبل 20 درصد افزایش داشته است.