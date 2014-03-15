معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان سرپرست ورزشهای زورخانه ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با معرفی علی اصغر طهماسبی به سمت سرپرست هیأت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی استان گلستان، مراسم تودیع و معارفه نیز در گرگان برگزار شد.

در این جلسه که عصر شنبه در گرگان برگزار شد، از زحمات علی اکبر سوخته سرایی رییس اسبق هیأت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی استان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

در مراسم تودیع و معارفه سرپرست هیأت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی استان، قربانعلی پاشا مدیر کل ورزش و جوانان گلستان از سوخته سرایی به عنوان مدیری با برنامه در این ورزش یاد کرد و وجود همدلی، تعامل و برنامه ریزی را از ویژگی های شاخص این هیأت برشمرد.

سوخته سرایی در این جلسه با اشاره به ارزش و جایگاه ورزش های زورخانه ای و پهلوانی در کشور و این استان عنوان کرد؛ این ورزش همواره مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در استان و مسوولان بوده است و از پشتوانه ای قوی و علاقه مندان فراوانی برخوردار است.

طهماسبی سرپرست جدید هیأت نیز بر توسعه این ورزش تاکید و بیان کرد؛ باید در کنار فرهنگ سازی ورزش، برنامه های ویژه جهت اقتصادی شدن آن نیزداشته باشیم و از افرادی که می توانند حمایت کنند و توانمندی مالی دارند، به درستی استفاده کنیم.

سه گلستانی در تیم ملی فوتبال بانوان

برای حضور در مسابقات فوتبال بانوان زیر 14 سال آسیایی (منطقه مرکزی و جنوبی) سه گلستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مسابقات فوتبال زیر 14 سال آسیایی (منطقه مرکزی و جنوبی) بانوان، آخرین روز سال جاری در استادیوم "سوگاتاداسا" سریلانکا برگزار می شود و تیم ملی فوتبال زیر 14 سال کشورمان 27 اسفند ماه، تهران را به مقصد سریلانکا ترک می کنند.

از بین 18 بازیکن دعوت شده از سوی کادر فنی تیم ملی ایران، رقیه صومعه از گرگان، فاطمه دوجی از گنبد و فاطمه بشارتلو از مینودشت سه بازیکن گلستانی در بین ملی پوشان هستند که خود را برای رقابت های آسیایی آماده می کنند.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال دختران نونهال ایران در اولین مسابقه خود 29 اسفند با تاجیکستان دیدار می کند. دختران فوتبالیست کشورمان یکم فروردین ماه 93 با بوتان روبرو می شود و در سومین بازی خود در دومین روز سال جدید به مصاف سریلانکا می رود. چهارم فروردین ماه چهارمین و آخرین بازی ملی پوشان ایران در مرحله مقدماتی مقابل نپال برگزار خواهد شد.