عمو نوروز مازندران مهمان خانه های ایرانیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مهدوی کارشناس فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عصر شنبه در نشست با گروه هنری فتح وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سید کاظم حسینی معروف به " نوروز" به همراه محمدذ جونیان دو هنرمند استان مهمان برنامه اینجا ایران است، در ایام نوروز می شود.

وی اظهار داشت: این دو هنرمند پیشکسوت استان برای اجرای برنامه های هنری به برنامه شبکه جهانی جام جم دعوت شدند و این برنامه هر شب ساعت 22 و 30 دقیقه اجرا می شود.

وی عنوان کرد: اجرای نمایش سیاه بازی به زبان فارسی و نمایش طنز آقا نوروز با گویش مازندرانی از جمله نمایشهایی است که توسط دو هنرمند مازندران اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه این دو هنرمند در زمینه فرهنگ بومی مازندران کارهای قابل توجه ای ارائه داده اند، اظهار داشت: مازندران در زمینه حضو گروههای نمایشی در سالجاری جشنواره های خوبی را پشت سرگذاشته است.

به گفته مهدوی، برنامه اینجا ایران است با همکاری مرکز هنرهای نمایشی و معاونت هنری فرهنگ و ارشاد مازندران با شبکه جام جم اکران می شود.