بازی ماهان تندیس با شهرداری تبریز لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ماهان تندیس قم قرار بود روز دوشنبه این هفته یعنی بیست و ششم اسفند ماه در چهارمین دیدار خود در نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم شهرداری تبریز برود که این دیدار به تعویق افتاد.

این دیدار به زمانی نامعلوم موکول شده و بدین ترتیب تیم فوتسال ماهان تندیس قم در مرحله نیمه نهایی نخستین دوره بازی های مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی مقابل شهرداری تبریز به میدان می‌رود که دلیل تعویق این بازی هنوز مشخص نیست و کمیته فوتسال فقط بر روی پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون فوتبال خبر لغو بازی را قرار داده است.

خبر لغو دیدار ماهان تندیس قم با شهرداری تبریز در مرحله نیمه نهایی بازی های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور مسئولان باشگاه ماهان تندیس قم را شوکه کرده چون آنها اعلام می کنند که هیچگونه هماهنگی برای لغو این بازی با آنها صورت نگرفته است.

این در حالی است که قرار بود بازی های مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور روز دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه همزمان با انجام دو بازی در تهران پیگیری شود تا تیم های برتر به فینال این مسابقات راه یابند.

بر اساس برنامه سازمان لیگ کمیته فوتسال، تیم فوتسال ماهان تندیس قم در این مرحله قرار بود روز دوشنبه در تالار فدراسیون هندبال به مصاف تیم شهرداری تبریز برود و تیم های میثاق تهران و تاسیسات دریایی تهران نیز دیگر بازی این مرحله را در سالن شهرداری منطقه 11 تهران انجام بدهند.

برای همین منظور شاگردان محسن حسن زاده در تیم ماهان تندیس قم در آستانه این بازی بعد از اینکه در مقابل تیم شهید منصوری قرچک در هفته پایانی بازی های پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بازی کردند، تمرینات خود را ادامه دادند تا با آمادگی کامل به مصاف شهرداری تبریز بروند اما اکنون تکلیف آنها مشخص نیست.

این در حالی است که در مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور تیم‌های مختلف باشگاهی شرکت کرده‌اند و قرار است تیم قهرمان این بازی ها به عنوان نماینده کشورمان در رقابت های بین المللی کویت ملقب به جام کوچک باشگاه های جهان شرکت کند.

ماهان تندیس قم در شرایطی در بازی‌های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور کشور به مصاف حریفان می‌رود که در پایان پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سال جاری توانست رتبه ششم را کسب کند.