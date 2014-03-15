طرح های تعریض راههای مازندران تکمیل شود/ تفکیک زباله از مبداء اجباری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در نشست شورای حمل و نقل استان توجه به نکات ایمنی در حمل و نقل را ضروری دانست و گفت:استان گردشگرپذیر مازندران نباید با مشکل زیرساختی حمل و نقل روبرو باشد.

وی اظهار داشت: نوسازی ناوگان حمل و نقل باید مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ رعایت نکات ایمنی در حمل و نقل میان مردم باید پرنگ تر شود.

وی ایجاد راه آهن از قائمشهر تا آمل را ضروری دانست و گفت: این طرح باید از سوی راه آهن شمال مورد توجه قرار گیرد.

فلاح جلودار با اشاره به اجرای طرح پاکسازی راهها یادآور شد: طرح تفکیک زباله از مبداء از سال آینده در شهرهای استان اجباری می شود.

وی با اشاره به اینکه مازندران باید سرآمد حفظ محیط زیست در کشور باشد، افزود: سازمان پسماند استان تا پایان فرودین ماه اجرایی و تشکیل می شود.

وی فرمانداران، بخشداران دهیاران و شهرداران را مسئول مدیریت پسماند دانست و گفت: رعایت تولید و جمع آوری زباله باید بین مردم مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار مازندران افزود: طبق برنامه باید معضل ساماندهی و مشکل پسماند استان تا سه سال آینده رفع شود.

سید علی اسد مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، افزایش ضریب ایمنی راهها و جلوگیری از سوانج رانندگی را مهمترین هدف اجرای طرح پاکسازی جاده ها اعلام کرد و گفت: طرح ایمنی راهها از نیمه بهمن ماه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خواستار همکاری بیشتر مردم و حاشیه نشینان راهها برای ساماندهی زباله شد و گفت: حذف نقاط پرحادثه راههای استان انجام شده است.