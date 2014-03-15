6300 طرح اشتغال در کمیته امداد مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، مبلغ پرداختی مستمری به مددجویان را ماهانه 30 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: هشت هزار فرزند مددجویان برای اشتغال در مراکز جویای کار معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه تعداد مددجویان تحت پوشش شناور هستند، اظهار داشت: تاکنون شش هزار نفر از فرزندان تحت پوشش این نهاد با بههر مندی از خدمات به مدارج دانشگاهی دست یافته اند.

طهماسب پور ترویج ازدواج آسان را از جمله رویکردهای این نهاد بیان کرد و گفت: برگزاری آموزش برای دختران در آستانه ازدواج و نوعروسان از جمله برنامه ها به شمار می رود.

قائم مقام کمیته امداد مازندران، با اشاره به اینکه حامیان ماهیانه 80 میلیارد ریال ایتام تحت پوشش کمک می کنند، اظهار داشت: سه هزار نفر از پنج هزار و 500 کودک یتیم حمایت مالی می کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران نیز برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی برای نوعروسان را از جمله برنامه بیان کرد و گفت: در هفته احسان و نیکوکاری به 500 نوعروس تحت حمایت هدیه ازدواج پرداخت شده است.

زین العابدین پرواسی مبلغ کمک شده به این تعداد مددجویان را 10 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین 192 میلیون ریال جهیزیه نیز توسط حامی به نوعروسان سادات ایتام کمک شده است.