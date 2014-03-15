بسیچ و سپاه در مسیر ولایت از هر گونه حرکت انحرافی جلوگیری خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش عصر شنبه در آخرین جلسه شورای فرماندهی سپاه صاحب‌الامر(عج)استان که با حضور فرماندهان و مسئولان در سالن شهید حسن‌ پور سپاه صاحب الامر(عج) استان برگزار شد اظهارداشت: دل سوزان و دلدادگان به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در هیچ شرایطی فرصت عرض اندام به معاندان و مفسدان را نمی‌دهند.



وی افزود: برخی که در حوزه های مختلف سیاسی و فرهنگی سابقه بدی دارند دنبال فرصتند تا بار دیگر علیه نظام و انقلاب عرض اندام کنند اما مطمئن باشند که نیروهای ارزشی و انقلابی چنین فرصتی را به آنان نخواهند داد.



آبنوش تصریح کرد: دشمنان در کمین نشسته ‌اند و مترصد فرصتتد تا از پشت به نظام ضربه بزنند و برخی نیز در داخل با اقدامات به ظاهر دوستانه در تلاشند تا ارزیابی دقیق تری از وضعیت سیاسی و فرهنگی کشور پیدا کنند و برای تحقق اهداف خود از شیوه های متنوعی هم استفاده می کنند که مسئولان سیاسی کشور باید نسبت به تحرکات دشمنان کاملا هوشیار باشند.



وی افزود: افراد مسئله ‌داری که در مقطعی علیه نظام و مقدسات کشور چه در نشریات و چه در فضای مجازی سخن‌ پراکنی و توهین کرده‌اند نیز دنبال فرصتی هستند تا با سوء استفاده از شرایط سیاسی و فرهنگی کشور بار دیگر به ارزش‌ های نظام و مقدسات توهین کنند و نمونه آن اقدام یکی از همین عناصر خود فروخته در همدان بود که با هوشیاری نیروهای انقلابی و برخورد دستگاه قضایی در نطفه خفه شد.



آبنوش تصریح کرد: دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی کشور که اخیراً نیز در دیدار با مسئولان مطرح شد باید دغدغه همه مسئولان و مردم باشد و هر کس در هر جایگاهی در این نظام موظف است نسبت به موضوعات فرهنگی حساس بوده و از نفوذ جریانات فرهنگی معاند جلوگیری کند.



فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین یادآور شد: هر پاسداری در این نظام به مانند یک ستون محکم و نفوذ‌ناپذیر است که می‌تواند نقش مهمی در صحنه دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی ایفاء کند.



وی با تقدیر از تلاش همه مسئولان و فرماندهان تأکید کرد: امید و توکل به خدای متعال توجه به منویات مقام عظمای ولایت، بصیرت و بینش همه‌جانبه سیاسی و فرهنگی از جمله مسائلی است که باید در سال جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و همه پاسداران باید از شرایط سیاسی و فرهنگی کشور شناخت دقیقی داشته باشد.



آبنوش فعال شدن بیش از پیش اقشار بسیج را در هدایت جامعه و نخبگان مهم دانست و از مسئولان خواست تا مجامع بسیج را در سال جدید فعال‌تر کنند و از ظرفیت دین‌ مداران، نخبگان و دلسوزان نظام و انقلاب برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بیشتر استفاده کنند.



آبنوش محور حرکت نظام در چارچوب اسلام ناب را ولایت فقیه دانست و بیان کرد: هر کس که با ولایت همراه باشد همراه نظام است و هر کس در هر جایگاهی خلاف منویات مقام معظم رهبری گام بر دارد در جبهه مخالفان محسوب می‌شود و ولایتمداری نیز با شعار نیست بلکه باید در عمل اثبات شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین یادآورشد: آنچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حفظ کرده، ایمان، معنویت و توجه به مبانی شایستگی‌های پاسداری است و این عوامل و عناصر معنوی و ایمانی باید در این نهاد مقدس و سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور تقویت شود چرا که اگر هر فردی در این نظام با اخلاص و معرفت به ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی گام بردارد دشمن مایوس خواهد شد.



در ادامه حجت الاسلام علی معبودی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین گفت: سپاه و بسیج هزینه هیچ جریان و گروهی نمی شود و در مسیر ولایت گام برمی دارد.



معبودی در این نشست با اشاره به مشکلات و سختی های مدیریت کشور گفت: امروز مقام معظم رهبری با همه توان برای هدایت نظام و انقلاب تلاش می کنند و این مجاهدت‌ها برای همه مسئولان نظام یک درس عظیم است.



معبودی بیان کرد:دشمن درصدد است تابه مقدسات و فرهنگ اسلامی که فرهنگ شجاعت، صلابت، روحیه نحول‌ گرایی، تمدن‌گرایی و مقابله با استکبار است را در خود دارد آسیب بزند.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین افزود: مقام معظم رهبری از وضعیت فرهنگی کشور رضایت کامل ندارند و دغدغه ایشان باید دغدغه هم ملت و مسئولان باشد.



این مسئول اضافه کرد: محور دوم ضربه دشمن آن است که می خواهد به کشور فشارهای شدید اقتصادی را تحمیل کند و به همین دلیل جنگی تمام عیار اقتصادی را علیه ایران به راه انداخته است.



معبودی محور سوم را هسته های اجتماعی عنوان کرد و گفت: دشمن می خواهد هسته های اجتماعی در داخل کشور ایران تحت هدایت و نفوذ آنان عمل کرده و بازوهای توانمند و فعال نظام را منفعل کند و حوزه‌های علمیه، سپاه پاسداران، بسیج جوانان ودهها نهاد و مولفه دیگر که از بازوان قدرتمند نظام محسوب می شوند را در تیررس حملات خود قرار داده اند.



وی به چالش های پیش روی نظام اشاره و تصریح کرد: اولین چالش روند مذاکرات هسته ای است تا زمانی که کشور ایران با دشمن در تقابل است وضعیت روشن است اما در حالت مذاکره شرایط پیچیده تر و ظریف تر می شود زیرا دشمن شیوه های خاص را در روند مذاکره پیش می گیرد و متاسفانه به نظر می رسد که برخی اراده لازم را برای پیشرفت مذاکرات برمبنای فرامین رهبری را ندارند و از طرفی همه تحریم ها باید رفع شود و غنی سازی ادامه یابد واین عوامل در مذاکرات هسته ای کاملا مدنظر قرار گیرد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین حضور صنایع غرب و سرمایه داران خارجی را روشی برای پیشبرد اهداف اقتصادی دشمن دانست و گفت نباید فریب لبخندهای دشمنان را خورد.



معبودی حضورمسئولان سیاسی کشورهای غربی را در داخل کشور از مصادیق دیگر و پیچیدگی‌های مذاکرات ذکرکرد و گفت: خانم اشتون در سفر به ایران با برخی از زنان که در فتنه 88 نقش داشتند دیدار می کند و پیگیری از حقوق بشر را دلیل این اقدام خود بیان می کند که قابل تامل و نگران کننده است.



وی در ادامه به ایجاد یک جریان خزنده فرهنگی کشور اشاره کرد و یادآورشد: مسئولان و متولیان فرهنگی کشور باید مراقب باشند تا نفوذی های دشمن در داخل با حمایت غرب نتوانند جریان خزنده فرهنگی که کاملا در تقابل با ارزش‌های اسلامی است را تقویت کنند.



معبودی بیان کرد: مرحله دوم یارانه ها گام مهم دیگری در دولت جدید است که کاری سخت و دشوار محسوب می شود و دولت باید همه توان خود را برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت به کار گیرد.



وی ایجاد شبهات و القائات فرهنگی و دینی را از دیگر دسیسه‌های دشمنان ذکر کرد و گفت: دشمنان درصدد هستند تا با ابهام و شبهه افکنی جوانان را نسبت به درک حقایق فرهنگی و ارزشی کشور دچار تشکیک و تردید کنند.



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان تصریح کرد: رسالت امروز مسئولان هماهنگی کامل با ولایت فقیه است و مدیران و مسئولان باید در هر کاری اصول ثابت نظام اسلامی و فرامین مقام معظم رهبری را محور عملکرد خود قراردهند تا دچار انحراف نشوند.



این مسئول عنوان کرد: سپاه به هیچ خط و جناح و شخصی وابسته نیست و هیچ کس در سپاه حق ندارد این نهاد مقدس را تحت هیچ شرایطی برای جناح ها، گروه ها و شخصیت ها هزینه کند.



حجت الاسلام معبودی اظهارداشت: افراد و اشخاص معیار حرکت سپاه نیستند و محور حرکت سپاه ارزش های نظام انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و در این راستا بسیج و سپاه با هماهنگی کامل با ولی فقیه در جهت حفظ انقلاب اسلامی و پاسداری از نظام تلاش می کند و در این راه خود را هرگز برای افراد و گروه ها هزینه نخواهد کرد.

