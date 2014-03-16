الگوی فاطمی باید در جامعه احیا شود

حجت الاسلام نادر یوسفی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زندگی اهل بیت (ع) به ویژه فاطمه زهرا (س) را همواره باید الگو و مدل زندگی خویش قرار داد.

وی تصریح کرد: فشارهایی را که حضرت زهرا (س) در زندگی تحمل کردند همه در راه حمایت و دفاع از ولایت و امامت بوده است.

رئیس تبلیغات اسلامی رضوانشهر گفت: اگر پهلوی حضرت زهرا شکست، اگر سیلی به صورت زهرا زدند و اگر تازیانه به بازوی مبارکش زدند همه و همه در راه دفاع از ولایت و امامت بود.

وی در ادامه با بیان اینکه قناعت و ساده زیستی، وارستگی و ساده زیستی از نقاط برجسته حیات فاطمی است، افزود: زندگی ساده حضرت فاطمه انتخابی عارفانه و عاشقانه بود.

یوسفی اظهارداشت: حیا و عفت، حجاب و عفاف کامل توصیه حق به همه دختران و زنان با ایمان است که مهمترین راهکار حفظ کرامت و شخصیت انسانی بانوان در عرصه های گوناگون است.

وی اذعان داشت: فاطمه (س) اسوه نه تنها زنان بلکه تمامی انسان هاست و سبک زندگی این بانوی دو عالم باید الگوی هر انسانی قرار گیرد که می خواهد به کمال برسد.

رئیس تبلیغات اسلامی رضوانشهر یادآورشد: داشتن الگوهایی چون فاطمه (س) نه تنها می تواند امید برای خدایی شدن را در دل نومیدان زنده کند بلکه می تواند انسان را از حیرت بیرون آورد و مسیر درست زندگی و شدن های کمالی را نشان دهد.