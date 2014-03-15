نگران تغییر کاربری اراضی مازندران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال در چمستان نور با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز نگران کننده است، اظهار داشت: نتیحه صیانت از بیت المال به رغم تلاش مسئولان این بخش رضایت بخش نیست.

وی اتخاذ سیاستهای مناسب برای رفع مشکلات و برخورد با متخلفان را ضروری دانست و گفت: تاکنون اقدامات بازدارنده این بخش کافی نبوده است.

فلاح جلودار با تاکید بر برخورد جدی با متجاوزان به حریم بیت المال افزود: پیشگیری از تخلف و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی استان امری مهم است.

وی یکی از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی را تلاش برای حفظ منابع ملی و بیت المال دانست و گفت: احکام صادره از سوی دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان باید بدون هیچ ملاحظه و بسرعت اجرا شود.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه دستگاه اجرایی باید برای حفظ اراضی استان تلاش بیشتری داشته باشد، حفظ اراضی کشاورزی را ضامن تامین امنیت غذایی برشمرد.