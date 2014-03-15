به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر شنبه در نشست مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: در اخرین روزهای سال قرار داریم و لازم است که از تلاش‌های همه مسئولان در سال 92 تقدیر و تشکر داشته باشیم و برای آنها در سال 93 ارزوی موفقیت داشته باشیم.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، تصریح کرد: منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی و محدودیت نیست و باید از ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم به خوبی بهره بگیریم و الگوهای مصرف را به خوبی تنظیم کنیم که بهترین استفاده را ببریم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر مملو از موهبت‌های الهی است و همجواری با خلیج فارس و داشتن بیشترین میزان سواحل کشور از جمله این ظرفیت‌ها است که باید به خوبی از ان استفاده کنیم.

وی بر لزوم برنامه‌ریزی برای جذب حداکثری گردشگران در استان بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر در بخش‌های آبزی‌پروری و حمل و نقل دریایی نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که باید شاهد شکوفایی این ظرفیت‌ها باشیم.

سالاری با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در بخش تجارت، تاکید کرد: بوشهر در گذشته‌های دور نیز سابقه طولانی در تجارت داشته است و بازرگانی استان بوشهر با کشورهای دوردست و حاشیه خلیج فارس بوده است.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا معیشت مردم را بهبود ببخشیم، بیان داشت: نیروی انسانی نیز از ظرفیت‌های بسیار بزرگ استان بوشهر است که باید به صورت قانونمند و با قانون‌گرایی در مسیری حرکت کنیم که از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

استاندار بوشهر افزود: باید تابع قانون باشیم و دین‌داری را در کار اداری به این طریق انجام دهیم و مجری سیاست‌های مقام معظم رهبری باشیم.

