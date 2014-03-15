به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی برای اجرای پروژه‌های مصوب مقام معظم رهبری و هیئت دولت در استان بوشهر صورت گرفته است که تاثیر بسیار زیادی در توسعه محیط پیرامونی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: 60 پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری در تهد نفت بود که ما به عنوان نماینده وزارت نفت وظیفه تامین اعتبارات را داشتیم و با تمام توان برای تامین این اعتبارات تلاش کردیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: برای اجرای این پروژه ها 245 میلیارد ریال دیده شده بود که تا الان همه صورت وضعیت‌های ارائه شده را تا 180 میلیارد ریال تامین و پرداخت کرده‌ایم و 20 میلیارد ریال دیگر هم تا پایان سال اختصاص خواهیم داد.

وی اضافه کرد: همچنین 31 میلیارد ریال دیگر نیز قدرت پرداخت داریم که مجوز لازم را از شرکت ملی نفت گرفته‌ایم که بیانگر تلاش جدی برای تامین اعتبارات این پروژه‌ها است.

3.8 میلیارد تومان به ورزش استان بوشهر اختصاص یافت

نصوری تصریح کرد: سفر مقام معظم رهبری برکات بسیار زیادی برای استان بوشهر داشته است و هدیه آقا برای توسعه محیط پیرامونی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده است.

وی به برخی از این پروژه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: به منظور توسعه ورزش استان بوشهر پنچ میلیارد تومان تعهد داشتیم که سه میلیارد و 800 میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکید کرد: چهار میلیارد و 100 میلیون تومان برای اجرای طرح هادی روستایی، دو میلیارد تومان برای پروژه‌های اموزشی و ارتقای سطح بهداشت شهرستان کنگان 3.4 میلیارد تومان انجام شده است.

وی خاطرنشان ساخت: پروژه‌های بسیار خوبی نیز در زمینه کمک به توسعه محیط شهری در شهرهای جنوبی استان بوشهر، توسعه معابر در شهرهای جنوبی استان بوشهرو . . .. اجرا شده است.

