گردهمایی شاعرانه بهارنارنج در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی سعیدی ساروی رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان ساری شامگاه شنبه در این گردهمایی جایگاه شعر را بسیار ویژه دانست و افزود : شعر در زمانی بروز پیدا می کند که با احساس همراه باشد.

وی با بیان اینکه تولد و مرگ شعر نامعلوم است، گفت: هیچ شعری بدون داشتن احساس نویسنده در زمان خاص خلق نمی شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان ساری با اشاره به شعرا قرون گذشته ، تاکید کرد : این شاعران جزء نخبگان در زمان گذشته و حال هستند و شاعران ما باید آنها را الگوی خود قرار دهند.

سعیدی ادامه داد : این نخبگان فرهنگ گذشته را برای ما به ارمغان گذاشته اند و ما امروزه میراث دار این شعرا هستیم.

در ادامه لیلا مشفق دبیر انجمن شعر ساری نیز با بیان اینکه انجمن شعر ساری در طول سال کارگاههای آموزشی در رشته های مختلف برگزار می کند، گفت : هنرآموزان دوره آموزشی 60 ساعته را برای دریافت گواهینامه پایان دوره طی می کند.

دبیر انجمن شعر ساری با اعلام اینکه کارکاههای آموزشی به طور مستقل حدود 2 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است ، افزود: هدف از برگزاری چنین کارگاههایی نظام مند کردن دوره های آموزشی و تخصصی شدن شاخه های ادبی است.

وی بابیان اینکه در دوره کارگاه شعر آزاد که از بین 10 نفر متقاضی به 6 نفر دوره اعطا شده است، ادامه داد : در کارگاه شعر محاوره و ترانه نیز به هفت نفر گواهینامه پایان دوره اهدا شده است.

در پایان نیز از منصور علی اصغری و خانواده مرحوم اسفندیار زرکوب تجلیل و قدردانی شد.