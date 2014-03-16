شناسایی و دستگیری 22 زمینخوار در شهرستان دامغان/ دست اندازی سودجویان به درختچه های تاغ

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی بهاور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان ضمن اشاره به اینکه 22 زمینخوار که 11 هکتار اراضی ملی را به تصاحب خود در آورده بودند از ابتدای سال جاری شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند افزود: ارزش زمین های تصاحب شده از سوی این زمین خواران یک میلیارد و 500 میلیون ریال تخمین زده شده است.

وی خاطر نشان کرد: این اراضی پس از خلع ید از متجاوزان به عرصه های ملی، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دامغان سند خوردند.

دست اندازی سودجویان به درخچه های تاغ در دامغان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان همچنین از دست اندازی سودجویان به درختچه های تاغ در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این گونه گیاهی بعنوان پوششی بسیار ارزشمند برای منطقه بشمار می رود چرا که متأسفانه روز به روز از وسعت جنگل ها کاسته و بر بیابان افزوده می شود.

بهاور با اشاره به نقش سیاست های نادرست، عدم فرهنگ سازی و سودجویی های برخی افراد در نابودی جنگل ها عنوان کرد: هر روز جنگل ها را از دست می دهیم و در مقابل سعی می کنیم پارک های جنگلی ایجاد کنیم یا حیات وحشی را از بین می بریم و به دنبال ساخت و گسترش باغ وحش ها هستیم.

وی با یادآوری نامگذاری و شعار "منابع طبیعی با مردم و برای مردم" و اینکه برای احیای مراتع به شدت نیازمند همکاری مردم و بهره برداران هستیم اذعان داشت: در حال حاضر یک هزار و 200 نفر با بیش از 144 هزار واحد دامی از مراتع این شهرستان استفاده می کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در خاتمه با بیان اینکه بیش از 700 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی شهرستان قابلیت طرح های آبخیزداری و جلوگیری از هدر رفت آب را دارند اظهار داشت: از مراکز آموزش عالی و دانشگاه های موجود در شهرستان می خواهیم که بخشی از پایان نامه ها و بودجه های پژوهشی خود را به تحقیق در این زمینه برای بهره برداری بهتر از منابع ارزشمند طبیعی اختصاص دهند.