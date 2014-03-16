تیم دو نفره کرواسی قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تونی آندرویچ و ایوان بلازویچ از کرواسی موفق شدند عنوان قهرمانی هفته سوم مسابقات بین المللی فیوچرز کیش را از آن خود کنند. در حالی رقابتهای بین‌المللی 3 هفته‌ای فیوچرز در مجموعه المپیک کیش به پایان می‌رسد که با انجام دیدار فینال، تیم 2 نفره کرواسی موفق به کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات شد و تنیسورهای رومانی و کرواسی نیز جواز حضور در فینال انفرادی را بدست آوردند.

در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ویکتور کریوی از رومانی با نتیجه (6 - 4 و 6 - 3) از سد میشائیل لاینزر از اتریش گذشت و در دومین دیدار این مرحله الکسنکو از اوکراین با نتیجه (6 -2 و 6 - 2) مقابل تونی اندروویچ از کرواسی شکست خورد تا دیدار پایانی هفته سوم بازی‌ها مابین نمایندگان کرواسی و اوکراین برگزار شود.

همچنین فینال این بازی‌ها در بخش ۲ نفره برگزار شد و در پایان تیم تونی اندروویچ - ایوان بلازوویچ از کرواسی توانستند با نتیجه (6 - 3 و 6 - 2) مقابل تیم 2 نفره استفان فرانس - وسلی کولهف از هلند به برتری برسند و عنوان قهرمانی هفته سوم را به نام خود ثبت کنند.

در هفته سوم این رقابتها علی کاتبی داور نشان نقره کشورمان به عنوان سرداور و امیرحسین موسوی، مسیح صلاح، محمد سریزدی به عنوان داوران نشان سفید و محمدرضا چیتگر، مهدی ملک‌زاده و سام صدری نیز به عنوان داوران ملی در این دوره از بازی‌ها حضور دارند. این رقابتها به مدت 3 هفته به میزبانی فدراسیون تنیس کشورمان در جزیره کیش برگزار می‌شود.