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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۰۵

مسابقات فیوچرز کیش؛

تیم دو نفره کرواسی قهرمان شد

تیم دو نفره کرواسی قهرمان شد

تیم دو نفره کرواسی قهرمانی هفته سوم مسابقات فیوچرز را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تونی آندرویچ و ایوان بلازویچ از کرواسی موفق شدند عنوان قهرمانی هفته سوم مسابقات بین المللی فیوچرز کیش را از آن خود کنند. در حالی رقابتهای بین‌المللی 3 هفته‌ای فیوچرز در مجموعه المپیک کیش به پایان می‌رسد که با انجام دیدار فینال، تیم 2 نفره کرواسی موفق به کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات شد و تنیسورهای رومانی و کرواسی نیز جواز حضور در فینال انفرادی را بدست آوردند.

در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ویکتور کریوی از رومانی با نتیجه (6 - 4 و 6 - 3) از سد میشائیل لاینزر از اتریش گذشت و در دومین دیدار این مرحله الکسنکو از اوکراین با نتیجه (6 -2 و 6 - 2) مقابل تونی اندروویچ از کرواسی شکست خورد تا دیدار پایانی هفته سوم بازی‌ها مابین نمایندگان کرواسی و اوکراین برگزار شود.

همچنین فینال این بازی‌ها در بخش ۲ نفره برگزار شد و در پایان تیم  تونی اندروویچ - ایوان بلازوویچ از کرواسی توانستند با نتیجه (6 - 3 و 6 - 2) مقابل تیم 2 نفره استفان فرانس - وسلی کولهف از هلند به برتری برسند و عنوان قهرمانی هفته سوم را به نام خود ثبت کنند.

در هفته سوم این رقابتها علی کاتبی داور نشان نقره کشورمان به عنوان سرداور و امیرحسین موسوی، مسیح صلاح، محمد سریزدی به عنوان داوران نشان سفید و محمدرضا چیتگر، مهدی ملک‌زاده و سام صدری نیز به عنوان داوران ملی در این دوره از بازی‌ها حضور دارند. این رقابتها به مدت 3 هفته به میزبانی  فدراسیون تنیس کشورمان در جزیره کیش برگزار می‌شود.

کد مطلب 2257072

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