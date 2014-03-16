به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و با برگزاري مراسمي در سنندج ضمن تقدير از خمات شاهين پاكروح، اقبال شاه نظري به عنوان مدير عامل شركت آب منطقه اي كردستان معرفي شد.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور در ابتداي اين مراسم گفت: پیشبرد صنعت در گرو بهره گیری از افراد بومی متخصص است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در تمامی استان های کشور برنامه های سازمان به نحو احسن تحقق پیدا کند.

محمد حاج رسولی ها اظهار داشت: بخش آب یکی از بخش های حیاتی و کلید توسعه اقتصادی کشور است و در یک دهه اخیر در سطح کشور با مشکل خشک سالی زیادی روبه رو بوده ایم.

وی با بيان اينگه توسعه هر استان به لحاظ کشاورزی، صنعت، آب شهری و غیره با بهره گیری خوب از آب امکان پذیر است، افزود: آب در هر جامعه ای آغاز عملیات توسعه ای و اقتصادی است و می تواند در پیشرفت همه جانبه نقش بسزایی داشته باشد.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور با اشاره به این مطلب که در این راستا بخش آب و منابع آب کشور باید کارهای ترمیمی را انجام دهد، گفت: دولت بر برگزاری جلسات شورای آب و حل مشکلات و چالش های بخش آب تاکید ویژه دارد.

وی با اشاره به وجود 147 سد نیمه کاره در کشور گفت: از این تعداد طرح نیمه کاره، در یک گزینه 60 و در یک گزینه 70 سد در اولویت برنامه های وزارت نیرو براي تكميل و بهره برداري از آنها قرار گرفته است.

حاج رسولی ها افزود: نصب کنتورهای هوشمند راهکاری برای کاهش این چالش ها است وساماندهی سدهای گاران، ژاوه، سیاه زاخ، چراغ ویس، زیویه و سنگ سیاه استان کردستان از جمله اولویت برنامه های وزارت نیرو است.

کردستان بیش از 10 درصد منابع آب کشور را تامین می کند

استاندار کردستان نيز در بخش ديگري از اين جلسه با اشاره به وضعيت اين استان در راستاي تامين منابع آبي در سراسر كشور گفت: کردستان در حال حاضر بیش از 10 درصد منابع آبی کشور را تامین می کند.

عبدالمحمد زاهدی ضمن تاكيد بر لزوم برنامه ريزي براي بهره برداري از ظرفيت هاي استان كردستان در بخش آب اظهار داشت: خوشبختانه استان کردستان و حوزه زاگرس گنجینه ای عظیم منابع آبی در کشور هستند.

وی افزود: بهره برداری از این منابع، زمینه توسعه پایدار را در استان كردستان فراهم می کند و در تخصیص منابع آب استان نیز باید این پتانسیل مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کردستان بیان کرد: از هفت سد در دست احداث در استان کردستان پنج سد از میانگین بالاتر از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و پروژه های بالای 80 درصد باید در اولویت ویژه قرار گرفته و از سوي دولت در اولويت تخصيص اعتبار قرار گيرند.

زاهدی یادآور شد: درآمد سرانه مردم استان کمتر از نصف میانگین سالانه کشور است و توسعه بخش کشاورزی می تواند درآمد سرانه مردم استان را افزایش دهد و يكي از مهمترين نيازها براي توسعه بخش كشاورزي برنامه ريزي براي استفاده صحيح از منابع آب در كشور است.

وی ادامه داد: تغییر الگوی مصرف آب و الگوی کشت در استان كرستان ضروری است و استفاده بی رویه از منابع آب سبب هد رفتن سرمایه ملی می شود.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه مسئله آب یک مسئله ملی است، گفت: تصمیم گیری استانی برای آن نیز کار درستی نیست و شورای عالی آب برای توزیع آب در سطح کشور باید تصمیم گیری کند اما پتانسیل آب استان کردستان را نیز باید در نظر گرفت.