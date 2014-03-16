شئونات ایام فاطمیه در تعطیلات نوروز رعایت شود

حجت ‌الاسلام علی نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامه های ایام فاطمیه باید به گونه ‌ای برنامه ریزی و اجرا شود که این ایام نیز همانند عاشورا با شور و شکوه خاص و حضور گسترده مردم برگزار شود.

وی افزود: علمای بزرگ دین، شخصیت های برجسته دینی و هیئت های مذهبی کشور تلاش دارند فاطمیه را به ‌عنوان تبلور شیعه معرفی کنند چرا که ایام فاطمیه همانند عاشورا می تواند شیعه را بیش از پیش به مردم دنیا معرفی کند.

حجت ‌الاسلام نعمت الهی بیان کرد: وظیفه ما به‌ عنوان نهاد فرهنگی این است که در ایام فاطمیه تلاش کنیم تا شور خاصی همراه شعور به مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) ببخشیم و در راستای معرفی شیعه به جهانیان و افزایش معرفت و شناخت مردم به‌ ویژه نسل جوان نسبت به حضرت زهرای مرضیه (س) تلاش کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: پیام حضرت زهرا (س) تبعیت محض از ولایت است، بنابراین باید با الگو گرفتن از آن حضرت در جهت پیروی از ولایت تا آخرین نفس گام برداریم و اجازه ندهیم دشمنان خللی به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد کنند.

حجت ‌الاسلام نعمت الهی در ادامه گفت: ساحت قدسی ائمه اطهار(ع) مجرای فیض الهی و سرچشمه هدایت در جهان تکوین و تشریع است،حضرت فاطمه زهرا(س) بانویی که به تعبیر قرآن کریم خیر الکثیر است را نمی توان وصف کرد،خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید:ما به تو خیر کثیری دادیم که اگر این خیر کثیر نبود بشریت، ابتر می‌ماند، بنابراین حیات، نجات، کرامت و صلابت بشری در گرو وجود مبارک کوثر محمدی (ص) یعنی فاطمه زهرا(س) است.

وی یادآور شد: حضرت فاطمه زهرا (س) کسی است که محور رسالت خاتمیت و قطب ولایت است، عالم امکان بر چهار پایه خاتم انبیاء(ص)، سید اوصیاء(ع)، حضرت مجتبی و سیدالشهدا(ع) استوار است ولی آنچه محیر العقول است این است که وقتی خداوند می⁯فرماید: فاطمه هست و پدر فاطمه، فاطمه هست و شوهر فاطمه، فاطمه هست و پسر فاطمه، شخص اول تا چهارم عالم را به او نسبت می⁯دهد و این بانو محور است.