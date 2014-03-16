افتتاح موزه چاپ باز هم به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح موزه کتابت و چاپ که پیش از این بنا قرار بود امروز یکشنبه 25 اسفند ماه برگزار شود، به دلیل تقارن با ایام فاطمیه و سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) به زمان دیگری موکول شد.

در اطلاعیه روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی آمده است: عین حال، بنابر قرار قبلی با رسانه‌ها، بازدید خبرنگاران از موزه برای اطلاع از جزئیات امر انجام خواهد پذیرفت.

موزه تاریخ چاپ با عنوان جدید موزه کتابت و چاپ قرار بود امروز و در ساختمان 30 تیر افتتاح شود. از این ساختمان پیشتر به عنوان ساختمان کتابخانه ملی ایران بهره‌برداری می‌شد.

در سال 1389 موزه صنعت چاپ در ساختمان کتابخانه مجلس راه‌اندازی شد ولی به‌دلیل کمبود فضا قرار شد، این موزه در جای دیگر و با فضای مناسب‌تر دوباره برپا شود. به همین دلیل، در تفاهم‌نامه‌ای که اواخر بهمن‌ماه سال گذشته میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منعقد شد، قرار شد این موزه به ساختمان قدیم کتابخانه ملی ایران منتقل و تحت نظارت کتابخانه مجلس دوباره برپا شود.

«موزه صنعت چاپ» با عنوان جدید «موزه کتابت و چاپ» در هفت بخش «پیشینه کتابت در ایران»، «آغاز چاپ در ایران»، «ماشین‌های چاپ»، «چاپخانه»، «چاپ عکس»، «صحافی و کتاب‌سازی» و «عصر دیجیتال» راه‌اندازی شده است.