افتتاح مراکز نیکوکاری در قیدار و سجاس

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه سجاس شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح این مرکز ضمن تشکر از مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و مسئولان، این اقدام پسندیده را به عنوان ذخیره باقیات و صالحات و قدم برداشتن در این مسیر را کاملاً پسندیده و نیکو دانست.

حجت الاسلام اصلانی ابراز امیدواری کرد افتتاح این مراکز، زمینه و بستری برای حل مشکلات نیازمندان شهرستان را نیز فراهم خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از اهالی شهر سجاس با درخواست از مردم ولایت مدار مبنی بر همکاری در جهت بر طرف کردن آبرومندانه نیازهای مستمندان به سخنان خود خاتمه داد.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خدابنده گفت: شهرستان خدابنده با حمایت مردم در سطح استان با 165 درصد پیشرفت نسبت به سال قبل به عنوان رتبه نخست کمک های مردمی شناخته شده که در بین بخش های شهرستان، بخش سجاسرود با 352 درصد رشد نسبت به سال قبل، مقام اول را کسب کرد.

علی خلجی، وجود چنین مرکزی را مقدس و سرمایه عظیم معنوی دانسته و بر نقش کمیته امداد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور در بخش حاکمیت در طول 35 سال خدمات تاکید کرد.

وی، به اهداف ایجاد مرکز خیریه اشاره کرد و افزود: شناسایی نیازمندان همان منطقه و ارائه خدمات به آنها در کنار شناسایی خیرین و نیکوکاران بخش و جذب کمک های مردمی و ارائه خدمات هدفمند به نیازمندان از کارکردهای مراکز نیکوکاری است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) خدابنده، با اشاره به ارائه تسهیلاتی در حد مقدور برای حمایت از این مراکز با هدف ترویج امر نیکوکاری، افزود: مراکز نیکوکاری به صورت هیئت امنایی اداره می شود و اعضای این هیئت توسط خود مردم انتخاب می شوند.