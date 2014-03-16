وضعیت نامناسب جاده قیدار به نوربهار موجب نارضایتی مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فرقانی شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر افزود: متأسفانه وضعیت نامناسب این راه باعث شرمندگی مردم در پذیرایی از میهمانان می شود. عبور خوردو مسافران ز این راه ارتباطی بخاطر نبود شانه خاکی و وجود چاله های فراوان و از بین رفتن آسفالت موجب خسارت جانی و مالی می شود.

وی از اداره کل راه و شهرسازی درخواست کرد، بخاطر احترام به مردم بخصوص مسافران در سال جدید به وضعیت مسیر قیدار به نور بهار که محل رفت و آمد اهالی 30 روستای شهرستان است و علاوه بر این محل گذر اهالی روستاهای آوج، بوئین زهرا، آبگرم و قزوین است، برسند.

عضو شورای اسلامی شهر نوربهار از زحمات مهندس جواد کاظمی بخاطر کاشت بیش از 2000 اصله نهال در ورودی شهر و خیابانهای عمومی قدردانی کرد و افزود: در صورت تأمین و تخصیص اعتبار در سال 93 چهره شهر نوربهار با حمایت مشارکت مردم و تلاش شهرداری دگرگون خواهد شد.

شهردار نوربهار نیز کمبود ماشین آلات را مشکل اساسی این شهر عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرداری در سال جدید تأسیس شده و هیچگونه امکاناتی در شهرداری نیست ما در ارائه خدمات شرمنده مردم می شویم.

علی کاظمی به همدلی و همفکری شورا و حمایت مردم اشاره کرده و آینده این شهر را درخشان ارزیابی کرد.

در پایان مراسم اعضای شورای اسلامی شهر نور بهار چند نهال بمناسبت هفته منابع طبیعی از درختکاری غرس کردند.