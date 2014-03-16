بررسی 93 درصد پرونده های تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آذربایجان غربی

امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی رتبه اول، در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در سطح کشور را بخود اختصاص داد، افزود: در این راستا امسال 55 هزار و 610 پرونده تشکیل شده که از این تعداد برای 93 درصد به تعداد 51 هزار و 695 پرونده رسیدگی و قرار کارشناسی برای انها صادر شده است.

وی با اعلام اینکه پرونده های تشکیل شده شامل 39 هزار و 981 تقاضا مربوط به ساختمان، 4 هزار و 604 تقاضا متعلق به باغات و 11 هزار و 25 تفاضا نیز مربوط به اراضی و.... بود، اظهار داشت: تعداد آرا صادره هیئت های موضوع قانون تعیین تکلیف را 6 هزار رای بوده که امیدواریم طی سال آینده بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده همه تقاضاهای واصل شده در سیستم تعیین تکلیف شوند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در ثبت خبر داد و با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها از طریق پرتال تخصصی و بدون مراجعه حضوری امکان پذیر شد، عنوان کرد: با اجرای این سامانه می توان از طریق پرتال تخصصی به نشانی :http:ir sherkat.ssaa.ir مراحل ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها ی تجاری و موسسات غیرتجاری را انجام داد.

جوان کیا با اشاره به اینکه با راه اندازی این سامانه همه اقدامات انجام شده روی پرونده و هرگونه نقص و ایراد و یا تائید مدارک با پیامک به متقاضی ارسال و فرد متقاضی نیز با مراجعه به سایت نسبت به رفع ایرادات اقدام کرده که در آخرین مرحله جهت ثبت شرکت و تصمیمات آن به اداره ثبت شرکتها مراجعه می کند، ادامه داد: عدم نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع و کاهش هزینه های مرتبط و رفت و آمدهای درون شهری و آنلاین بودن اطلاعات از مزایای اجرای این سیستم است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 19 هزار و 711 فقره از استعلامات ثبتی دفاتر اسناد رسمی بصورت مکانیزه پاسخ داده شده و هم اکنون 205دفتر خانه ازدواج و طلاق در سطح استان فعال بوده که از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 17 هزار واقعه ازدواج و 2 هزار واقعه طلاق ثبت شده است، عنوان کرد: اسناد مالکيت بيش از 70 هزار هکتار از اراضي ملي آذربايجان غربي ثبت و صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 35 درصدی صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی در ثبت استان مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه از 2 میلیون و 784 هزار و 572 هکتار اراضي ملي آذربایجان غربی تاکنون براي 2 میلیون و 100 هزار هکتار سند مالکیت صادر و با استمرار روند فعلي باقيمانده اراضي ملي استان تثبيت و بزودي کل اراضي منابع طبيعي در بانک جامع استان جانمايي می شود، گفت: با تثبيت و جانمايي اراضي ملي موضوع سو استفاده و تصرف و تخريب اراضی کاهش یافته بطوریکه تا کنون اطلاعات يک ميليون هکتار از اراضي ملي استان جانمايي و در سيستم جامع املاک وارد شده است.

جوان کیا با اشاره به اینکه با توجه به اينکه در حال حاضر کليه اسناد مالکيت به صورت کاداستري و تحت يک سيستم صادر و با جانمايي اراضي ملي ديگر به هيچ وجه امکان صدور سند مجدد ثبتي املاک براي اشخاص ميسر نیست، افزود: عمليات جانمايي درياچه اروميه در سيستم جامع املاک به اتمام رسیده است.