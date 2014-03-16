جلد سوم كتاب اصول فقه كاربردي منتشر شد/ اصول عمليه و تعارض ادله

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه سه جلدي «اصول فقه كاربردي» در شش فصل به بررسي مباحث اصولي مي پردازد. فصلهاي اول و دوم با عنوان «كليات و مفاهيم» و «مباحث الفاظ» در جلد نخست كتاب مطرح شده‌اند كه اينك به چاپ دهم رسيده است. جلد دوم كتاب به فصل سوم با عنوان «ادله و منابع فقه» اختصاص يافته است. سه فصل ديگر نيز هم اكنون در قالب جلد سوم كتاب عرضه شده است.

در فصل چهارم كتاب با عنوان «اصول عمليه» چهار اصل استصحاب، برائت، احتياط و تخيير مورد بررسي قرار گرفته و در فصل پنجم، موضوع «تعارض ادله» و ضوابط حل آن مورد بحث واقع شده است. فصل ششم نيز به مسئله «اجتهاد و تقليد» مي پردازد. در اين جلد نيز همانند جلدهاي پيشين، مباحث اصولي با بياني متقن و روان و با ذكر مثال هاي حقوقي و كاربردي تبيين شده و مباحث عميق يا حاشيه اي در كادر «براي مطالعه بيشتر» قرار گرفته است.

در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است: شيوه تأليف مجموعه «اصول فقه کاربردي» بدين ترتيب بوده است که در تقسيم کار اوليه هر يک از مؤلفان، پژوهش و تأليف بخشي از مباحث کتاب را به عهده گرفتند. پس از تأليف هر بحث توسط يک مؤلف، مؤلف ديگر نوشته‌هاي وي را به دقت ارزيابي کرد. در موارد لزوم دوباره به منابع اصولي مراجعه شد.

در پايان، همه مباحث در جلسات متعدد - که گاه ساعت‌ها به طول انجاميد - نقد و بررسي شد و در صورت نياز، نکته‌هاي تکميلي و برخي مثال‌هاي حقوقي بدان افزوده شد. پس از اين مرحله، هر يک از مجلدات کتاب براي ارزيابي علمي، به دو تن از اساتيد حوزه و دانشگاه سپرده شد و بعد از دريافت ديدگاه‌هاي آنان، مجدداً اشکالات و کاستي‌هاي موجود در جلسات مشترک مؤلفان بررسي شد. نهايتاً، اصلاحات لازم در آن صورت گرفت و آنچه لازم بود اضافه گشت. در پايان نسخه نهايي به سازمان «سمت» ارسال گرديد و مورد استقبال صاحب‌‌نظران آن مركز قرار گرفت.

در نظر است كه مجموعه سه‌ جلدي «اصول فقه کاربردي» در قالب یک جلد تلخیص و به جامعه دانشگاهی كشور تقدیم شود.

كتاب حاضر به عنوان منبع درسي براي دانشجويان رشته حقوق در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تهيه شده و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همكاري انتشارت «سمت» به صورت مشترك آنرا منتشر كرده اند.