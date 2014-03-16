۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۵

رضایی خواستار شد:

مناطق حادثه خیز کرمانشاه باید شناسایی و رفع شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه در جلسه شورای ترافیک بر شناسایی و رفع موانع حادثه خیز جاده های استان تاکید کرد و گفت: در ایام نوروز باید شرایطی فراهم کرد تا مهمانان نوروزی به سلامت وارد کرمانشاه شده و به سلامت نیز این استان را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی روز یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان کرمانشاه، افزود: کرمانشاه از جمله استان های گردشگری کشور است که هرساله در ایام نوروز مسافرین زیادی به این استان مسافرت می کنند که از پرتو همین مسافرت ها فضای خاصی در استان ایجاد می شود.

وی افزود: لذا مسئولین باید از کلیه تجهیزات ارتباطی به منظور رفع مشکلات ترافیکی و همچنین تمهیدات لازم برای کاهش آمار تصادفات جاده ای بهره گیرند.

رضایی اظهار کرد: مسئولین ذیربط باید به منظور تسریع در امر روان سازی ترافیک و همچنین تسهیل در عبور و مرور خودروهای درون شهری و برون شهری اقدامات لازم و اثرگذاری را تا فرصت باقی مانده به ایام پایانی سال انجام دهند.

در این نشست در خصوص موضوع اجرای منوریل و تبدیل آن به قطار سبک شهری یا LRT بحث و تبادل نظر شد.
 

