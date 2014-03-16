مناطق حادثه خیز کرمانشاه باید شناسایی و رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی روز یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان کرمانشاه، افزود: کرمانشاه از جمله استان های گردشگری کشور است که هرساله در ایام نوروز مسافرین زیادی به این استان مسافرت می کنند که از پرتو همین مسافرت ها فضای خاصی در استان ایجاد می شود.

وی افزود: لذا مسئولین باید از کلیه تجهیزات ارتباطی به منظور رفع مشکلات ترافیکی و همچنین تمهیدات لازم برای کاهش آمار تصادفات جاده ای بهره گیرند.

رضایی اظهار کرد: مسئولین ذیربط باید به منظور تسریع در امر روان سازی ترافیک و همچنین تسهیل در عبور و مرور خودروهای درون شهری و برون شهری اقدامات لازم و اثرگذاری را تا فرصت باقی مانده به ایام پایانی سال انجام دهند.

در این نشست در خصوص موضوع اجرای منوریل و تبدیل آن به قطار سبک شهری یا LRT بحث و تبادل نظر شد.

