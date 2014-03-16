به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این همایش، بررسی تحولات جهانی در سیر اندیشه، نظریه ها وکاربردهای جغرافیای تاریخی در گذشته و زمان حاضر است. این موضوع که در دو حوزه جغرافیا و تاریخ مورد توجه قرار می گیرد، طی دهه های اخیر با تحولات اندیشه ای زیادی همراه بوده است. برای آگاهی از این تحولات و ایجاد نوعی هم اندیشی بین رشته ای میان تاریخ و جغرافیا از یکطرف و سایر رشته های علوم انسانی از طرف دیگر، طرح موضوع جغرافیای تاریخی ضرورت پیدا کرده و در میان اندیشمندان با اقبال زیادی روبرو شده است.

محورهای همایش از این جمله ذکر شده اند:

- مفاهیم، رویکردها و سیر تحول جغرافیای تاریخی- روش شناسی (متدولوژی) و مکاتب جغرافیای تاریخی-سیر تحول چشم‌اندازهای زیست و معیشت از منظر جغرافیای تاریخی-جغرافیای تاریخی ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی.

زمان برگزاری همایش 15 و 16 مهر ماه 1393 (7و8 اکتبر 2014) عنوان شده است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 31 فروردین 1393 می باشد. آخرین مهلت ارسال اصل مقاله 31 مرداد 1393 است.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به آدرس پست الکترونیکی geo@pte.ac.ir، گروه جغرافیای تاریخی پژوهشکده تاریخ اسلام ارسال نمایند.

تلفن های تماس: 3 -88676861 نمابر: 88676860

ضوابط پذیرش مقالات موارد زیر اعلام شده است:

1. حجم مقالات حداکثر در 6000 کلمه

2. چکیده فارسی، انگلیسی و یا عربی در 300 کلمه

3. مقاله باید مشتمل بر بخش­های زیر باشد :

چکیده و واژگان کلیدی تحقیق- مقدمه: شامل طرح مسأله و بیان اهداف- بدنه اصلی مقاله مشتمل بر بحث، بررسی و تحلیل­ موضوع -فهرست منابع و مآخذ

معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پانویس درج شود -ارجاعات باید به صورت پانویس و یا در داخل متن درج شود. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، دانشگاه یا موسسه محل کار و نشانی پست الکترونیکی-مقاله در دو نسخه ی Word و PDF به دبیرخانه ی همایش ارسال گردد.

دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علم و فرهنگ، شهرداری تهران، مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهرداری تهران، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن جغرافیایی ایران، سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نقشه‌برداری کشور، انجمن علمی گردشگری ایران، مؤسسه جغرافیایی و کاتوگرافی گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب ، در برپایی این همایش مشارکت دارند.