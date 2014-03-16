خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: «آدم فقط چیزایی رو كه اهلی كرده می شناسه، آدما دیگه وقت ندارن چیزی رو بشناسن. اونا چیزای آماده رو از فروشنده ها می خرن. اما چون هیچ كس فروشنده دوست نیست، آدما دیگه دوستی ندارن. اگه یه دوست می خوای، منو اهلی كن،... اگه تو منو اهلی كنی زندگی من پر از آفتاب می شه. من یه صدای پایی رو خواهم شناخت كه با همه اونای دیگه فرق داره. صدای پای تو منو از لونهام بیرون میكشه مث یه موسیقی...
سالها از آن روز گذشته، روزی كه آنتوان دوسنت اگزوپری با نثر زیبا، روان و شگفت انگیزش، خوانندگان بسیاری را در سراسر جهان اهلی كرد. امروز نزدیك به 3۰ ترجمه گوناگون از شاهكار این نویسنده فرانسوی منتشر و روانه بازار شده است. دلآرا قهرمان، پیش از این ترجمه «شازده کوچولو» را منتشر کرده بود. حالا همان ترجمه شنیدنی شده و به صورتی کتاب گویا یا سخنگو درآمده است. این مجموعه صوتی را هم انتشارات بهجت منتشر کرده است.
دل آرا قهرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اینکه باور چندانی به ترجمههای گوناگون از یك اثر ندارد، اشاره میکند و میگوید: آن قدر كارهای تازه برای ترجمه وجود دارد كه مترجم را از برگردان دوباره و چند باره یك اثر بی نیاز میكند، آن هم زمانی كه كار خوبی چون ترجمه محمد قاضی یا ابوالحسن نجفی از «شازده کوچولو» وجود دارد، پس نیازی به برگردانی تازه از این داستان نیست، اما در عین حال كسانی هستند كه با او و ترجمههایش آشنایند و شاید هنوز این كتاب را نخوانده باشند.
مترجم مجموعه آثار پائولو کوئیلو هم، چون احمد شاملو از زبان محاوره بهره برده تا از یك سو فاصله زبان گفتاری و نوشتاری را به كمترین میزان برساند. آن هم در روزگاری كه همه در فرستادن پیامك و نامه الكترونیك از این زبان كه سادهتر و صمیمیتر است استفاده میكنند و از سوی دیگر به دنیای كودكان و نوجوانان نزدیكتر شود زیرا بچهها، مخاطبان بسیار جدی و مهمی هستند و اگر نویسنده یا مترجمی را بشناسند و دوستش داشته باشند، در بزرگسالی هم، نوشتهها و ترجمههایش را با اشتیاق میخوانند و این تجربهای است كه به او ثابت شده؛ كودكانی كه دیروز «درختی كه زمستان را از سر گذراند» یا «كودك، سرباز، دریا» را خوانده اند امروز هم مخاطب جدی ترجمههای او هستند.
به باور دل آرا قهرمان، یكی از ویژگیهای كتاب خوب این است كه خود را به یك گروه سنی خاص محدود نكند و «شازده کوچولو» یکی از این کتابهاست. کتابی است که با خواننده خود رشد میكند و بزرگ میشود.
مترجم كتاب «نامههای بچهها به خدا»، کودکان را داناتر و باهوشتر از آن میداند كه لایههای مختلف یك اثر را درك نكنند. او فكر میكند بچهها به خوبی میتوانند شخصیتهای مختلفی را كه در شازده كوچولو حضور پیدا میكنند و هركدام معرف یك تیپ هستند را درك كنند حتی اگر قادر به تجزیه و تحلیلشان نباشند. آنچه اهمیت دارد این است كه كودكان این لایه های پنهان را به ناخودآگاه خود میفرستند و از آن الگو می گیرند. به این خاطر است كه برای بچهها داستان حماسی و قصه تعریف میكنند آن هم قصه هایی كه پر از رمز و راز و معنی و مفهوم است.
کتاب سخنگوی«شازده کوچولو» ا با ترجمه و گویندگی دلآرا قهرمان را انتشارات بهجت به قیمت 12 هزار تومان منتشر کرده؛ انتخاب موسیقی بر عهده سیامک جهانگیری بوده است.
