به گزارش خبرنگارمهر، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور که به همراه جمعی از اعضای فراکسیون دفاع از حقوق معلولان مجلس از مرکز نگهداری معلولان ذهنی و جسمی نارمک بازدید کرد، اظهار داشت: صبح امروز تعدادی از نمایندگان مجلس و به خصوص فراکسیون دفاع از حقوق معلولان مجلس با بنده تماس گرفتند و از بنده خواستند تا بازدیدی را از مرکز نگهداری معلولان ذهنی و جسمی نارمک داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما هم چیزی به عنوان پنهان‌کاری نداریم با این موضوع موافقت کردیم که نمایندگان مجلس بیایند و از نزدیک در جریان فعالیت پرسنل و مددکاران در قبال معلولان ذهنی و جسمی قرار گیرند.

هاشمی افزود: پس از انتشار خبر فوت پانزده نفر از معلولان در مرکز نگهداری نارمک،‌ اعضای فراکسیون دفاع از حقوق معلولان مجلس مصمم به بازدید از این مرکز شدند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، گفت: معلولان عزیزان ما هستند و وظیفه شرعی، عرفی، انسانی و کاری ما است که به این عزیزان خدمت کنیم ضمن اینکه برخی از این معلولان دارای معلولیت‌های شدید، خیلی شدید و چند معلولیت هستند و در واقع خانواده‌هایشان از نگهداری این افراد عاجزند.

هاشمی تصریح کرد: بنده به عنوان رئیس سازمان بهزیستی کشور پرونده بیماری و فوت این پانزده نفر را بررسی کرده‌ام و هیچ شک و شبهه‌ای در این خصوص وجود ندارد و بنده از قوه قضائیه دولت و مجلس تقاضا می‌کنم این موضوع را پیگیری کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: بنده نمی‌گویم تمام مراکز ما خوب و ایده‌آل هستند اما اعتقادم بر این است که هیچ‌یک از مددکاران و پرسنل زحمت‌کش در مراکز نگهداری کوتاهی نمی‌کنند.

به گزارش مهر، در ادامه این بازدید اعضای فراکسیون دفاع از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی از رئیس سازمان بهزیستی کشور خواستند انتشار خبر فوت 15 نفر از معلولان را در یکی از رسانه‌ها از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

