بارش برف و مه گرفتگی در محورهای خراسان رضوی/ رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه در گردنه‌های گوجگی در محور مشهد - کلات، بنی‌تاک و مالکی در محور تربت جام، خماری و رباط سنگ در محور تربت‌حیدریه - مشهد، کوه‌سرخ در محور مشهد - کاشمر، کلات گناباد، ابرش، رباط ‌سفید در محور مشهد - نیشابور و آزاد راه مشهد همچنین در محورهای شهرستان فریمان صبح امروز یکشنبه بیست و پنجم اسفندماه شاهد بارش برف خواهیم بود که باعث لغزندگی جاده‌ها شده است و براین اساس رعایت نکات ایمنی به‌ویژه سرعت مطمئنه و اجتناب از سبقت‌های غیرضروری برای رانندگان عبوری از این محورها ضروری است.

بنابراین گزارش در محور سبزوار – بردسکن و محورهای شهرستان‌های مشهد، بردسکن، تربت جام، تربت حیدریه، چناران، خواف، سرخس، صالح آباد، کاشمر، گناباد، نیشابور، رشتخوار، مه‌ولات، بجستان و زاوه شاهد بارش باران و گردنه‌های تیوان در محور قوچان- درگز و مزداوند در محور مشهد- سرخس شاهد پدیده مه گرفتگی هستیم که باعث کاهش دید و کندی تردد خودروها در محورها شده است.

مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از تمامی رانندگانى كه قصد عبور از محورهای مختلف استان را دارند، درخواست کرد قبل از حرکت از طریق شماره ارتباطی 141 و یا تلفن 3411000-0511 از آخرین وضعیت مسیر تردد خود اطلاع یابند، ضمن این که بنا بر اعلام این مرکز، نیروهای راهداری در همه محورهای استان به صورت فعال و برای تامین امنیت تردد مسافران حضور دارند.

گفتنی است رفت و آمد خودروها در دیگر محورها نیز به صورت عادی جریان دارد.