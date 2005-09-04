سيامك بهرام پرور : مهمترين خصلت شعر ، اتفاق شاعرانه است

به گزارش مهر ، مهردر نشست نقد و بررسي مجموعه غزل " عطرتند نارنج " شاعر با بيان مطلب بالا افزود: فرم و زبان در شعر اصالت ندارد و آنچه در شعر اصيل است، اتفاق است . فرم و زبان ابزاري براي بيان اين اتفاق هستند.

بهرام پرور گفت : شعر ، يك رسانه هنرمندانه است كه در دو سوي خود شاعر و مخاطب را دارد و نمي توان مخاطب را از جريان شعر حذف كرد.

وي همچنين جاي شادي را در شعر جوان ايران خالي دانست و گفت: جوانان ما از شادي فاصله گرفته اند، و شعر به افسردگي نزديك شده و شادي عاشقانه در شعرها را كمتر مي بينيم.

در نقد و بررسي اين مجموعه شعر علي رضا طبايي منتقد نيزبا بيان اين كه با ديدگاه شاعر در زمينه تعريف شعر موافق است ، گفت : آنچه باعث دگرگوني آثار مي شود علاوه بر ديدگاه شاعر و تفاوتهاي آن با ديگران نوع قالبي است كه براي شعر خود بر مي گزيند و افكار و ديدگاهش را بيان مي كند.



طبايي افزود: اگر قرار باشد در قلمرو هنر و شعر به آزادي كامل معتقد باشيم سرانجام كار ما پوچي و بيهودگي است . هنر مي بايست به برخي از محدوديت ها تن دهد.

وي با بيان پاره اي از ضعف هاي اثر گفت: درهم ريختگي ساختار نحوي زبان و استفاده بيش از حد كلمات دخيل در بعضي از غزل ها و همچنين بهره گيري خوب ولي بيش از اندازه از اساطير از جمله ضعف هاي كتاب است.

سيد رضا محمدي شاعر و منتقد نيز درباره اين مجموعه گفت: فارغ از چند غزل از كتاب كه داراي تشخص است عمده غزلها به جنس شعر معروف روزگار ما نزديك است. در همه شعرهاي اين روزگار به نوعي معنا گريزي مشاهده مي شود و ارجاعات آنها به نوعي مدرنيسم پايان مكتب فرانكفورت و پست مدرنيسم ترجمه شده امروزه است.

وي با اشاره به مقدمه محمد علي بهمني بر اين كتاب افزود: مدرنيسم بهمني در غزل، سرلوحه سرمشق هاي شاعران امروز است. تعامل اين شاعران با روزآمدي و ژورناليسم و ذوق سيال اجتماع روشنفكري آموزه بهمني و توابع ايشان است.

محمد رمضاني فرخاني نيز با با اشاره به جنس شعرامروز وغزل نو و چند صدايي گفت : دست آورد شاعران بزرگ امروز را نمي توان انكار كرد ما با حافظ و مولانا را كنار گذاشته ايم و مثلا بهمني را متر و معيار شعر و غزل قرار داده ايم.

در پايان اين نشست نيز بهرام پرور درباره اشعار خود توضيحاتي ارايه داد . نشست نقد و بررسي مجموعه غزل عطر تند نارنج روز شنبه 12 شهريور در تالار مولوي به همت كانون ادبيات ايران برگزار شد .