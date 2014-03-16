وعده پیشرفت های عمرانی خوزستان در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی شامگاه شنبه در مراسم بررسی بودجه سال آینده که با حضور جمعی از شهرداران استان برگزار شد، عنوان کرد: اگر شهردار هر شهری فرد خلاق و صاحب فکری در زمینه ارتقا فرهنگ عمومی یک شهر باشد و در کنار آن برنامه موفقی را بتواند ارائه دهد به طور حتم شاهد رشد و پیشرفت در زمینه خدمات شهری آن شهر خواهیم بود.



وی افزود: به طور معمول هر کاری را که ما در طول زندگی خود انجام می دهیم در صورتی که تکراری نباشد در تاریخ زندگی مان ماندگار خواهد شد.



مقتدایی با بیان اینکه، به طور مثال ساخت یک پارک از ترمیم فضای سبز ماندگارتر خواهد بود، اظهار کرد: در ساخت پارک های موجود در استان به فضای مناسب برای سنین مختلف توجهی نشده که باید در این زمینه طرح هایی را ارائه داد.



استاندار خوزستان تصریح کرد: به طور حتم در صورتی که مدیریت شهرداری در بین مردم یک شهر جا بیفتد به دنبال آن تاثیرات فرهنگی را به جای خواهد گذاشت.



وی با اشاره به اینکه، ما باید فرهنگی را بسازیم که احساس کنیم همه استان شهر ماست، گفت: سازمان دهیاری شهرداری ها در عین تاثیر گذاری بالایی که دارد متاسفانه چند وقتی است که فعالیت های شاخصی را انجام نداده است.



مقتدایی اظهار کرد: یکی از راه های فرهنگ سازی تبعیت از مبلمان شهری است تا هر زمان که فردی وارد خوزستان می شود احساس کند وارد یک محیط یکپارچه شده است.



وی افزود: من به همه مردم استان قول می دهم تا در سال آینده شاهد پیشرفت های عمرانی در استان باشند.