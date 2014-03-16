ساخت سد سجادرود بابل از سوی مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری شنبه شب در نشست تشریح اقدامات و عملکردش در خانه ملت افزود: این پروژه اهمیت ویژه ای در منطقه دارد و برای توسعه صنعت گردشگری، جذب توریسم و تامین آب شرب و صنعت موثر است.

نیاز آذری با اشاره به اینکه مردم از نمایندگان توقعات زیادی دارند، اما نماینده پشتیبان مردم در عرصه مطالبات است و اقدامات عمرانی و آبادانی بر عهده دولت است خاطرنشان کرد: امروز مردم شهرستان بابل با توجه به شرایط زمین شناسی از لحاظ تامین آب شرب بهداشتی در تنگنا هستند و در این راستا، پروژه آبرسانی به شهرهای گروه الف( بابل، امیرکلا و بابلسر) تعریف شد که با مراجعه به وزارت نیرو در لایحه بودجه سال جاری به این طرح توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: از محل سد البرز سالانه 40 میلیون لیتر مکعب آب برای شهر بابل تخصیص یافت.

یک لاین کمربندی بابل افتتاح می شود

نیاز آذری گفت: پروژه ه دیگر که مطالبات مردم است، پروژه کنار گذر کمربندی جنوبی بابل بوده که 11 سال پیش شروع شده و با پرداخت 25 میلیارد تومان توسط وزارت راه و شهرسازی عملیاتی و مقرر شد تا پایان سال 93 یک لاین آن برای کاهش بار ترافیک شهر بابل افتتاح شود.

وی با بیان اینکه در کشور برای نیازمندی های مردم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم تا مسیر تولید تقویت شود، گفت: مرکز مرغ لاین بابلکنار یکی از مراکز استراتژیک کشور است و در این زمینه جزء 8 مرکز دنیاست که در مساحت هزار و 137 هکتار برای تامین مرغ کشور فعالیت می کند.

گازرسانی 31 روستا فراخوان شد

نیاز آزدری با تاکید به گازرسانی به روستاها و مناطق سردسیر و شهرهای استان گفت: در سال 91 حدود 180 روستا و 2 شهر بابل گازرسانی بودند و امروز علاوه بر این تعداد 111 روستا و 5 شهر ازنعمت گاز برخوردار شدند و 31 روستا در فراخوان گاز رسانی است که امیدواریم تا پایان سال 93 اجرایی شود.

وی مهمترین دغدغه و مطالبه جدی خانواده ها و جوانان عدم امکانات لازم در بخش های فرهنگی و ورزشی است که باید به آن توجه شود، افزود: باید برای زیرساخت های بخش فرهنگی و ورزشی تلاش شود.

نیاز آذری مهمترین مشکل مردم را جاده های مواصلاتی به شهرستان بابل عنوان کرد و اظهار داشت: 7 جاده مواصلاتی به این شهرستان وجود دارد که بسیار خطرناک است و از مسئولین استانی و کشوری خواستار اهتمام نسبت به این موضوع شده است.

وی به ایجاد زیرساخت های صنعتی برای ورود سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال جوانان که از دغدغه های خانواده ها و جوانان است، اشاره کرد و اذعان داشت: از 624 واحد صنعتی با پروانه بهره برداری 240 واحدفعال و نیمه فعال هستند که باید مدیریت شود.

بیمارستان 44 تختخوابی احداث می شود

نیازآذری به مشکلات بهداشتی و درمانی جمعیت روستایی اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکلات درمانی و بهداشتی احداث بیمارستان 44 تختخوابی با اهدای زمین 10 هزار متر مربع در بندپی بابل توسط وزارت بهداشت صادر شده است.

وی از دیگر دغدغه های مردم را تامین آب کشاورزی با وجود 50 هزارهکتار اراضی شالیزازی و 20 هزار هکتار مرکبات و غیره هستند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به 2 وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، تصویب قوانین مورد نیاز کشور و نظارت بر اجرای قوانین و دستگاههای اجرایی است اشاره کرد و گفت: نمایندگان باید نسبت به انجام این 2 وظیفه اصلی در کمیسیون ها و فراکسیون ها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه می توان با رویکردهای مختلف نیازمندی های جامعه و مردم را برطرف کرد، افزود: اولین رویکرد در شهرستان، حفظ آرامش روحی و روانی، ایجاد وحدت، همدلی، همگرایی برای خدمت به مردم و توسعه پایدار متوازن در مسیر اصلی نظام، آرمان های انقلاب، امام راحل، ولایت فقیه است و باید همواره پیگیر و در راستای آن اقدام کنیم.

عضو مجمع نمایندگان رویکرد دیگر را کار قانونی مجلس و پیگیری مصوبات مجلس از طریق دستگاههای اجرایی مختلف، لوایح دولت، طرح هایی که نمایندگان بر اساس ضرورت ارائه می دهند، عنوان کرد.

اقتصاد مقاومتی راه نجات است

نیاز آذری با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص بند یک 110 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی اذعان داشت: اقتصاد مقاومتی می تواند با قرار گرفتن در مسیری، کشور را از تنگناها، مشکلات و نیازمندی ها نجات ده و تنها راه نجات کشور در شرایط فعلی اقتصاد مقاومتی است که مبتنی بر تولید در زمینه کشاورزی، صنعت است و می تواند شرایط جدیدی از کسب و کار و و رونق بازار در اختیار قرار دهد.



نیاز آذری توجه به بخش کشاورزی را در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: توجه به کشاورزی می تواند یک اقتصاد پویا و زمینه ساز حرکت جدید در جامعه برای کشور را رقم زند و خوشبختانه امروز در استان مازندران، کشاورزان با توجه به تولید در بخش های مختلف 72 محصول و حدود 20 محصول استراتژیک تولید می کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از اقتصاد مقاومتی بعنوان حمایت از تولید، سرمایه داخلی،امکانات دولتی و خود اتکایی نام برد و افزود: باید با حمایت همه جانبه از دولت، میدان دادن به بخش خصوصی و جوانان شرایط برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

نیاز آذری با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس بجز دو وظیفه اصلی خود،به لحاظ ساختار، جایگاه و شانیت مجلس و نمایندگان مردم در خانه ملت پیگیری مطالبات مردم در بخش های مختلف هستند، اذعان داشت: به همین دلیل پیگیری مطالبات مردم در بخش های مختلف بویژه کشاورزی را در دستور کار قرار گرفته است و با جدیت پیگیر آن می باشم.

کشاورزی باثبات ترین بخش اقتصادی است

وی با بیان اینکه امروز کشاورزی بعنوان محور توسعه، مطمئن ترین و با ثبات ترین بخش اقتصادی در کشور می تواند شرایط جدید از کسب و کار و رونق بازار را برای آحاد جامعه ایجاد کند گفت: تولید در شرایط فعلی حائز اهمیت است، همانطوری که رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند و همچنین شعار ایشان در ابتدای سال جاری حماسه سیاسی و اقتصادی که مردم حماسه سیاسی را مردم بخوبی آن را انجام دادند.

نیاز آذری بیان کرد: بعد از حماسه سیاسی امروز نوبت به حماسه اقتصادی است که باید با کمک همه اقشار جامعه برای اجرای پروژه ملی تلاش کنند تا شرایط جدیدی برای کار و خدمت در جامعه مدیریت شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه 93 در بخش های مختلف در نظر گرفته است و 10 هزار میلیارد تومان در بخش تولید کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گیرد، بویژه برای استان مازندران بدلیل با توجه به قطب گردشگری از صندوق توسعه ملی به بخش گردشگری و جذب توریسم اختصاص یابد.