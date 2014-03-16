همه شهرداری های خوزستان با در اختیار داشتن بودجه سال جدید را آغاز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحمید جولا نژاد شنبه شب در مراسم بررسی بودجه سال آینده که با حضور استاندار و جمعی از شهرداران خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: از 76 شهرداری کل استان تا کنون 72 شهرداری بودجه خود را وارد سامانه وزارت کشور کرده اند.



وی افزود: اما متاسفانه شوراهای شهر تاکنون 25 مصوبه را ارسال کرده اند که البته با توجه به پایان سال باید این روند تسریع یابد.



جولا نژاد با بیان اینکه برنامه جامع شهری در راستای ارتقا سطح شهرداری و شوراهای شهر از طرف وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، اظهار کرد: پیش نویس این قانون نوشته شده و تاکنون در اختیار همه شهرداری ها و فرمانداری های استان قرار داده شده است.



مدیر کل امور شهری و شورای های خوزستان تصریح کرد: همه شهرداران استان از سال آینده با در اختیار داشتن بودجه فعالیتهای خود را آغاز خواهند کرد.



معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز در این مراسم عنوان کرد: باید معیار ها در بخش های مختلف برای امتیاز دهی به شهرداران استان در نظر گرفته شود تا بر اساس آن بتوان میزان تحقق وعده های انتخابی شهرداران و شورای شهر را مورد بررسی قرار داد.



احمد سیاحی با بیان اینکه، عملکرد شورا همان عملکرد شهرداری است، افزود: مجموع درآمد های بودجه سال آینده شش میلیارد و 900 میلیون تومان و مجموع هزینه ها نیز حدود شش میلیارد تومان است.



وی تصریح کرد: میزان تحقق بودجه را باید با در نظرگرفتن عملکرد 11 ماهه بسنجیم همچنین در بحث در آمد ها با توجه به پروژه های جدید شهرداری ها 2.5 ملیارد تومان افزایش داشته است.