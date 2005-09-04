روزنامه گاردين : تصميم آمريكا و انگليس براي كشاندن موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت جدي تر شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه گاردين چاپ لندن نوشت : تصميم آمريكا و انگليس براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در پي گزارش روز شنبه محمد البرادعي مدير كل آژانس جدي تر شد زيرا البرادعي در گزارش خود آورده بود كه ايران 7 تن گازي توليد كرده است كه براي غني سازي اورانيوم استفاده مي شود.



به ادعاي اين روزنامه، توليد اين 7 تن گاز، راه را براي توليد تسليحات هسته اي هموار مي كند.

گاردين افزود : آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد ايران از ماه گذشته كه فعاليت "تبديل" را آغاز كرده، 7 تن گاز هگزافلوريد اورانيوم استخراج كرده است كه اين گاز مي تواند در سانتريفوژها براي غني سازي اورانيوم استفاده شود اما در گزارش البرادعي مشخص نشده است كه آيا ايران قصد توليد بمب هسته اي دارد يا نه.

ديويد آلبرايت بازرس سابق آژانس اعلام كرد 7 تن گاز مذكور براي توليد يك بمب هسته اي كافي است.

كشورهاي كليدي اروپا نيز كه در انتظار اين گزارش بودند، شنبه را مهلتي قانوني براي ايران دانسته بودند تا برنامه هاي هسته اي خود را دوباره متوقف نمايد.

اين روزنامه در ادامه با بيان اينكه شوراي حكام آژانس روز 28 شهريور جلسه برگزار مي كند، ادعا كرد: ممكن است ايران تا آن زمان موضع گيري هاي خود را كنار بگذارد.

به نوشته گاردين، ديپلمات هاي نزديك به آژانس اعلام كردند هم اكنون انگليس و آمريكا با كشورهاي ديگر عضو آژانس نيز در حال گفتگو هستند تا موضع مشتركي درباره ايران اتخاذ نمايند.