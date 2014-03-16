شایسته سالاری برای انتصاب مدیران مد نظر باشد/ آسیب دیدن مسائل فرهنگی دغدغه رهبری

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، آیت الله سید احمد خاتمی شنبه شب در نخستین یادواره لاله ‌های فاطمی" شهدای روحانی، سادات و محله سادات" شهربابک گفت: انقلاب اسلامی ایران بر پایه چهار اصل اساسی حکومت اسلامی، شیعه اثنی عشری، ولایت فقیه و اتکا به آراء مردم شکل گرفته است و این اصول قابل تغییر نیستند.

وی با اشاره به اهمیت اصل ولایتمداری اذعان داشت: در تاریخ هزار و 400 ساله اسلام نشان داده شده است که هر گاه فردی از ولایت زاویه گرفته است دچار انحراف شده اکنون نیز نمونه های واضحی از این موضوع قابل مشاهده است.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه باید به دنبال ولایتمداری باشیم نه ولایت شعاری، افزود: نمی شود فردی در چارچوب نظام باشد اما ولایت فقیه را قبول نداشته باشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: این حق هر دولتی است که افرادی را بر سرکار بیاورد که با آنها هماهنگی داشته باشد اما باید در نظر داشته باشد که انتخاب افراد براساس شایسته سالاری و نه بایسته سالاری انجام شود.

حمایت رهبری از دولت ها به معنی انتقاد نکردن نیست

وی گفت: مقام معظم رهبری از هر دولتی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کند پشتیبانی می کند اما این به معنی عدم انتقاد از دولت ها نیست.

آیت الله خاتمی ادامه داد: مذاکرات هسته ای ایران در حالی آغاز شد که ولایت فقیه اجازه انجام این کار را دادند اما فرمودند که به این مذاکرات خوشبین نیستند.

وی عنوان داشت: اینکه استکبار جهانی ادعا می کند که تحریم ها ایران را بر سر میز مذاکره کشاند حرفی بیهوده و بی پایه و اساس است، در واقع تدبیر مقام معظم رهبری بود که ایران حاضر به مذاکره شد تا جهانیان مقصر اصلی را شناخته و بدانند ایران جز حق مسلم خود که استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای است چیزی نمی خواهند.

دشمنان با اصل نظام مشکل دارند/دیدار اشتون با عوامل فتنه تامل برانگیز است

آیت الله خاتمی گفت: ولی فقیه شش ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرمودند که مشکل دشمنان مسئله هسته ای و بمب اتم نیست بلکه آنها با اصل نظام و اسلام مشکل دارند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به طرح مسئله حقوق بشر در ایران اذعان داشت: امروز می بینیم که اشتون در سفر به کشورمان به دیدار فتنه گران رفته و با آنها ملاقات کرد که این مسئله تامل برانگیز است.

آیت الله خاتمی گفت: بعد از مسئله هسته ای مطمئنا مسئله حقوق بشر در ایران مطرح می شود. نکته جالب توجه این جاست که افرادی از حقوق بشر دم می زنند که خود کوچکترین بویی از حقوق بشر نبرده اند.

وی به حوادث اخیر اوکراین اشاره و تصریح کرد: استکبار جهانی برای رسیدن به اهداف خود از هر حربه ای استفاده می کند و در سال 88 نیز آنها به دنبال براندازی نظام بوده و می خواستند بلایی را که بر سر مردم اوکراین آوردند بر سر ایران اسلامی بیاورند غافل از اینکه در کشور ما مقام معظم رهبری با درایت و فرزانگی و با پشتوانه مردم ولایتمدار توطئه های دشمنان را نقش برآب می کنند.

آسیب دیدن مسائل فرهنگی دینی و انقلابی دغدغه رهبری

آیت الله خاتمی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری را مسائل فرهنگی دینی و انقلابی دانست و تصریح کرد: اینکه دشمنان به دنبال ناتوی فرهنگی هستند واضح و مشخص است و ما باید این توطئه های فرهنگی را در نطفه خاموش کنیم.

وی با اشاره به اهانت روزنامه بهار به امام علی( ع) اظهار داشت: مسئولان باید توجه ویژه به دغدغه های فرهنگی داشته باشند و مردم در برابر مسائل فرهنگی هوشیار و بیدار هستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اذعان داشت: یکی دیگر از دغدغه های رهبری این است که افرادی با قلم و هنر خود به فرهنگ اصیل انقلاب که با خون شهدا، احکام اسلامی و نفرت از استکبار عجین شده آسیب نرسانند.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری به تساهل و تسامح فرهنگی دوره اصلاحات اشاره کرد و افزود: اگر لیبرالیسم فرهنگی احیا شود می تواند به فرهنگ انقلاب ضربه وارد کند.