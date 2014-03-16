"سولن بهشت هیرکان گرگان" به عنوان تیم دوم راهی پلی آف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در آخرین بازی مرحله مقدماتی لیگ دسته یک بسکتبال تیم سولن بهشت هیرکان گرگان میزبان خود وحدت آریا تهران را شکست داد و جایگاه خود در مکان دوم جدول را تثبیت کرد.

این مسابقه که در سالن آزادی تهران برگزار شد با برتری 69 بر 64 به سود نماینده بسکتبال گرگان به پایان رسید. سولنی ها بازی رفت را نیز با برتری 65 بر56 برنده از زمین خارج شده بودند.

به این ترتیب نماینده بسکتبال گرگان که بسیار زود صعودش به دور دوم را قطعی کرده بود پس از تیم پالایش نفت آبادان به عنوان تیم دوم در جدول رده بندی به رقابت های پلی آف راه یافت.

عملکرد سولن بهشت هیرکان در دور مقدماتی

نماینده بسکتبال گرگان تنها به دلیل برد کم گل تر در بازی رودررو برابر تیم پالایش نفت آبادان پس از این تیم در مکان دوم ایستاد. این در حالی است که عملکردش از نظر امتیازی و تعداد برد و باخت با نماینده آبادان تفاوتی نداشت.

سولن بهشت هیرکان با دریافت 1386 گل، کمترین گل خورده این مسابقات را از آن خود کرد. همچنین با ثبت 1692 گل بعد از تیم پالایش نفت بهترین خط حمله دور مقدماتی را به دست آورد. از نظر معدل گل با ثبت عدد 1.222 بهترین عملکرد را در گروه خود داشت و به همراه نماینده آبادان تنها تیمی بودند که تمام بازی های خانگی را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

حریف سولن بهشت هیرکان در پلی آف مشخص شد

پس از پایان دور مقدماتی و مشخص شدن جایگاه نهایی تیم ها در جدول حریف تیم های راه یافته به دور دوم یا پلی آف مشخص شد.

در مسابقات پلی آف لیگ دسته یک برای صعود به لیگ برتر فقط 8 تیم نخست جدول مجوز حضور دارند و تیم نخست باید با تیم هشتم دیدار کند و به همین ترتیب سایر تیم ها با حریفان خود مسابقه می دهند.

بر همین اساس تیم سولن بهشت هیرکان گرگان که در جایگاه دوم جدول قرار گرفته می بایست به مصاف تیم هفتم جدول برود. "پتروشیمی بندر امام" تیم هفتم جدول رده بندی است که پیش از این در 2 بازی رفت و برگشت برابر نماینده گرگان شکست را متحمل شده است.

بازی های مرحله پلی آف از تاریخ 19 فروردین ماه سال 1393 آغاز می شود و تیمی که در 2 بازی از 3 بازی حریفش را شکست دهد راهی مرحله بعد خواهد شد. علاقه مندان بسکتبال گرگان بسیار امیدوار هستند که سال آینده شاهد حضور دو تیم در سطح اول بسکتبال کشور باشند.