به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با مشارکت عناصر فعال فرهنگی و چهره‌های شناخته شده جبهه فرهنگی انقلاب برای لبیک به نگرانی رهبر انقلاب پیرامون وضعیت فرهنگی کشور برگزار می شود علاوه بر اجرای سرودهای انقلابی و پخش کلیپ های تصویری، اساتید و صاحبنظران در سه بخش به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

اشخاصی که تاکنون حضورشان در این نشست قطعی شده است عبارتند از:

حسام‌الدین آشنا، حجت الاسلام آقایی، محسن اسماعیلی، رضا امیر خانی، عمادافروغ، حسین الله‌کرم، حسن بنیانیان، حجت الاسلام پارسانیا، احمد توکلی، وحید جلیلی، حسن خجسته، مجتبی‌ رحماندوست، محمد رضا سنگری، نادر طالب زاده، علیرضا قزوه، جواد محقق، علیرضا مختارپور، علی مطهری و سید نظام موسوی

همایش فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۲ از ساعت ۱۵ تا نماز مغرب و عشاء در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) واقع در تهران میدان بهارستان، قبل ازچهارراه سرچشمه، محل سابق حزب جمهوری اسلامی و قتلگاه شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد.