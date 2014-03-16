بازارچه های مازندران ساماندهی می شوند/ تجهیز و مرمت هفت کلانتری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای ساماندهی دستفروشان و انتقال آنان به بازارچه های برای جلوگیری از سرقت و ایجاد و ترافیک اقدام شدشه است.

وی با اشاره به تشکیل پنج تیم ترافیکی گفت: تمام امور ترافیکی شهرها را ساماندهی کردیم، از جمله پیاده رو هایی که توسط مراکز فروش و نمایشگاههای ماشین اشغال شده بود برای تسهیل رفت و آمد خلوت شد.

وی تجهیز هفت کلانتری استان را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: با هزینه دو میلیارد تومان مرمت و بازسازی کلانتریها تکمیل شد و تجهیز امکانات وتعالی رفتار پلیسی از جمله اقدامات انجام شده است.

سردار جعفری نسب گفت: در مسائل امنیتی نیز بیش از 100 درصد کشف مواد مخدر را شاهد بودیم و 900 کیلوگرم مواد مخدر در محورهای مواصلاتی مازندان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی مازندران یادآور شد: در کشف جرائم نیز به 95 درصد، در حوزه قتل نیز 100 درصد کشف و در حوزه سرقت مسلحانه نیز کمتر از یک هفته کشف و دستگیری صورت گرفته است.

وی با اشاره به طرح های نوروزی افزود: شروع به کار حوزه ترافیکی استان به صورت شبانه روزی توسط راهنمایی و رانندگی است و حضور پلیس راهور در گلوگاهها و محورهای مواصلاتی از جمله اقدامات دیگر است.

وی افزود: در زمینه سفرهای نوروزی، آموزش همگانی، ارسال هشدارهای پیامکی، ساخت برنامه سفر بخیر استانی در 17 برنامه تلویزیونی و تجهیز 95 درصدی ناوگان امداد خودرویی از جمله اقدامات انجام شده است.

سردار جعفری نسب در خصوص برنامه چهارشنبه آخر سال گفت : این مراسم اگردرخیابانهای اصلی مانعی برای رفت آمد ایجادنکند، دارای بار فرهنگی باشد و در محلات و به صورت محلی برگزار شود، آسیبی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به این که در گذشته برگزاری این مراسم با گذشت و جوانمردی همراه بود چون برگزاری مراسم شال اندازی افزود : امروزه این مراسم فرهنگ آتش بازی و ترقه زنی و ایجاد ترس و وحشت برای خانواده ها است

جعفری نسب با تاکید بر این که فرهنگ مسافرت از سبد خانوار نباید کم شود گفت : تسیلات برای سفری خوش باید فراهم گردد .

وی به دلیل مصادف شدن دهه فاطمیه با ایام عید خواستار نگه داشتن حرمت این ایام شد.