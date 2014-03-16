خمیازه با افزایش سن کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصورات پیشین حاکی از این بود که خمیازه کشیدن مسری است اما بررسی های جدید این کار را با سن افراد مرتبط است نه مسری بودنش.

تحقیقات دانشگاه دوک حاکی از آن است که بین سن و خمیازه کشیدن یک رابطه قوی وجود دارد و این خمیازه کشیدن ربطی به خستگی یا میزان سطح انرژی فرد ندارد.

محققان اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا توانایی خمیازه کشیدن به طور مسری از دیگران ارثی است یا خیر هدف آنها این است که با کشف این امر بتوانند به درمان اختلالات سلامت ذهنی کمک کنند.

مبتلایان به اوتیسم و اسکیزوفرنی توانایی اندکی برای خمیازه کشیدن دارند و از این رو محققان می گویند شناخت ژنهای دخیل در کد گذاری سرایت خمیازه می تواند مسیرهای نوینی را برای درمان این بیماران فراهم آورد.

در این بررسی به 328 شرکت کننده یک ویدیوی سه دقیقه ای نشان داده شد که در آن افراد خمیازه می کشیدند.

هر فرد می بایست وقتی خمیازه می کشید دکمه ای را فشار می داد.

در کل 68 درصد از شرکت کنندگان خمیازه کشیده بودند. از این تعداد 82 درصد افراد زیر 25 سال ، 60 درصد از افراد بین 25 تا 49 سال و 41 درصد افراد بالای 50 سال بودند.

دکتر الیزابت سیرولی استادیار دانشگاه دوک در دورهام کالیفرنیای شمالی و مجری این تحقیقات گفت: این نخستین تحقیقاتی است که به یک گروه کامل از عوامل پراخته شده و بزرگ ترین مطلعه از نظر تعداد افراد شرکت کننده محسوب می شود.

محققان می گویند این یافته ها می تواند به شناخت اینکه چرا خنده و سرفه نیز مسری است کمک کند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Plos One منتشر شده است.