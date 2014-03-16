«طبقه حساس» در 10 روز نیم میلیاردی شد

حبیب اسماعیلی پخش‌کننده «طبقه حساس» درباره آمار فروش این فیلم سینمایی گفت: فروش فیلم سینمایی «طبقه حساس» در 10 روز گذشته در تهران و شهرستان 500 میلیون تومان فروخته است و این آمار برای ده روز در اسفند که به ماه مرده سینما معروف است قابل قبول است.

وی در ادامه افزود: تجربه نشان داده که اگر تولید در سینمای ایران خوب باشد، در نتیجه در هر فصل و موقعیتی آثار سینمای ایران به خوبی دیده می‌شوند. از همین رو فروش نیم میلیاردی این فیلم سینمایی در طول ده روز برای من تعجب برانگیز بود.

اسماعیلی با اشاره به آمار فروش «طبقه حساس» در شهرستان ها گفت: فروش در شهرستان‌ها به خصوص در مشهد آمار خوبی داشته است و میزان استقبال از این فیلم در همه نقاط تهران به یک اندازه بوده است. از همین رو پیش بینی می کنم در ایام نوروز شاهد فروش نوروزی همه فیلم‌های روی پرده باشیم.

این تهیه‌کننده همچنین متذکر شد: فیلمنامه‌ای با عنوان «جای خالی شکوه» نوشته محسن دامادی را در دست تهیه دارم که بعد از تعطیلات تولید این فیلم را به کارگردانی دامادی آغاز خواهم کرد.